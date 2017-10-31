Министерство инвестиций Казахстана сообщило, что кыргызские перевозчики совершили более 300 нарушений. Самым частым нарушением стало отсутствие сертификата при перевозке скоропортящихся грузов.

Сотрудники ведомства с 10 по 30 октября проверили 3054 машины из Кыргызстана.

Всего они обнаружили 360 нарушений, совершенных перевозчиками из Кыргызстана. Общая сумма штрафа составила 11,8 млн тенге (около 357 тысяч долларов).

Самым частым нарушением стало отсутствие сертификата при перевозке скоропортящихся грузов — на их долю пришлось 151 нарушение.

Также 103 водителя оштрафовали за отсутствие товарно-транспортной накладной, 69 водителей оштрафованы за нарушение весогабаритных параметров.

В категорию других штрафов входят нарушение правил перевозок опасного груза, отсутствие казахстанского бланка-разрешения на транзитный проезд и прочее.

Ситуация на кыргызско-казахской границе

Пересечение кыргызско-казахской границы грузоперевозчиками осложнилось 10 октября. Казахские пограничники усилили режим пропуска граждан после речи президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева 7 октября. Он обвинил власти Казахстана в «любви» к семье беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева и «разворовывании» богатств Казахстана.

На КПП начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы. Такая ситуация продолжалась до 18 октября. Тогда главы правительств двух государств договорились о том, чтобы казахская сторона начала пропускать физические лица, пустые грузовики и легковые автомобили в «облегченном режиме».

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев заявил, что казахские пограничники проводят усиленные проверки, потому что из Кыргызстана идет контрабанда с китайскими товарами.

Пока правительства двух стран не договорились об облегченном режиме пересечения границы для грузоперевозчиков.

По данным погранслужбы Кыргызстана, на контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» стоят около 500 грузовиков. В среднем, казахские пограничники пропускают около 100 фур в сутки.

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Фото: Эдиль Байызбеков.