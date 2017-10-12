48 часов пробок. Что происходит на границе между Кыргызстаном и Казахстаном

«Передайте большой привет Атамбаеву!» — кричат стоящие в толпе на кыргызско-казахской границе люди, увидев журналистов из Бишкека. Уже несколько часов они не могут пересечь границу Казахстана и Кыргызстана. Напротив контрольно-пропускного пункта, за которым возвышается надпись «Кыргызстан», замерла очередь из людей и машин — все они хотят попасть в Казахстан, но для этого надо ждать и терпеть.

— Девушка, отойдите, я тут стояла, — кричат одни.

— Вы вообще откуда тут взялись?! — возмущаются другие.

— Это какое-то безобразие держать людей в клетке по четыре часа без воды! — недовольны третьи.

С вечера 10 октября на контрольно-пропускном пункте «Кордай» начали образовываться большие очереди, которые сохраняются уже на протяжении почти двух суток.

Кыргызские пограничники объяснили проблемы с прохождением границы усилением контроля со стороны своих казахских коллег. Сами же власти Казахстана заявили, что проводят операцию по выявлению нелегалов и контрабандистов.

Очереди начали появляться после дипломатического скандала между кыргызскими и казахскими властями. Спор вызвала реакция президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева — он раскритиковал власти Казахстана за встречу их президента Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым, одним из основных претендентов на пост главы государства в Кыргызстане на президентских выборах 15 октября.

Kloop.kg совместно с редакцией казахского издания «Информбюро» попытался выяснить, что происходит на кыргызско-казахской границе, и что стоящие в очередях люди думают об отношениях двух стран.