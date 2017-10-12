48 часов пробок. Что происходит на границе между Кыргызстаном и Казахстаном

«Передайте большой привет Атамбаеву!» — кричат стоящие в толпе на кыргызско-казахской границе люди, увидев журналистов из Бишкека. Уже несколько часов они не могут пересечь границу Казахстана и Кыргызстана. Напротив контрольно-пропускного пункта, за которым возвышается надпись «Кыргызстан», замерла очередь из людей и машин — все они хотят попасть в Казахстан, но для этого надо ждать и терпеть.
— Девушка, отойдите, я тут стояла, — кричат одни.
— Вы вообще откуда тут взялись?! — возмущаются другие.
— Это какое-то безобразие держать людей в клетке по четыре часа без воды! — недовольны третьи.
С вечера 10 октября на контрольно-пропускном пункте «Кордай» начали образовываться большие очереди, которые сохраняются уже на протяжении почти двух суток.
Кыргызские пограничники объяснили проблемы с прохождением границы усилением контроля со стороны своих казахских коллег. Сами же власти Казахстана заявили, что проводят операцию по выявлению нелегалов и контрабандистов.
Очереди начали появляться после дипломатического скандала между кыргызскими и казахскими властями. Спор вызвала реакция президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева — он раскритиковал власти Казахстана за встречу их президента Нурсултана Назарбаева с Омурбеком Бабановым, одним из основных претендентов на пост главы государства в Кыргызстане на президентских выборах 15 октября.
Kloop.kg совместно с редакцией казахского издания «Информбюро» попытался выяснить, что происходит на кыргызско-казахской границе, и что стоящие в очередях люди думают об отношениях двух стран.
Кыргызская сторона: Шесть часов в нескончаемой пробке
Жительница Бишкека Алия вместе с дочерью направляется в Алматы. До выхода из нейтральной зоны им осталось пропустить впереди себя около ста человек. В нескончаемой веренице людей они стоят уже два часа.
— Езжу в Алматы на работу. Таких проблем с пересечением границы не припоминаю. В чем причина, никто не говорит. Дочка сильно устала. Учитывая, что пропускают по три человека, придется простоять еще тут долго. Это настоящее безобразие! — возмущается она.
В единственном открытом коридоре для легкового транспорта стоит около сотни машин. Человек в красивой форме кыргызского пограничника строг и даже суров:
— Это не мы решаем, когда вас пропускать. Ждите.
Здесь, на пограничном пропускном пункте «Ак-Жол Автодорожный» (с казахской стороны он называется «Кордай»), застряли более 400 человек. Все они стоят в очереди больше четырех часов без еды, воды и туалета. Очевидцы говорят, что из нейтральной зоны выводили много людей из-за того, что им становилось плохо. Словесные перепалки в очередях происходят практически каждые десять минут.
— С нашей стороны нет проблем — долго проверяет казахская сторона. Мы тут уже почти друзья — больше четырех часов вместе. Люди думают, что пограничный контроль усилили из-за высказываний Атамбаева о Казахстане, — говорит Эрмек, один из ожидающих прохода через границу.
С раннего утра не может проехать в Казахстан и вереница грузовых и легковых автомобилей. Пробка на подъезде к кыргызскому КПП растянулась на километры.
Майрамбек — водитель междугороднего автобуса, который обслуживает маршрут Бишкек-Красноярск. Его пассажиры отправились проходить пограничный контроль шесть часов назад.
— На таможне напряженка. Стою в пробке шесть часов. Есть хочется, но я не могу покинуть автобус — боюсь, что все двинутся. Хотя сильно сомневаюсь, но все же надеюсь проехать таможенный контроль до утра.
Другой водитель, находящийся в нейтральной зоне между двумя границами, говорит, что каждую легковую машину казахские пограничники проверяют около 40 минут, а грузовую — больше часа.
Спустя сутки на границе появился пункт помощи ожидающим — министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана развернуло здесь палатку. Ее оставят до тех пор, пока очереди на границе не исчезнут.
— В ней людям будут оказывать медицинскую помощь и подавать горячее питание. На одну палатку была выделена бригада скорой помощи. Аналогичные пункты появились и на двух других КПП — «Чалдавар» и «Ак-Тилек», — говорит начальник главного управления гражданской защиты и противопожарной безопасности МЧС Болотбек Аманбаев.
Старший фельдшер из бригады «скорой помощи» Асхат Чикибаев говорит, что к ним в основном обращаются, чтобы измерить давление. Но он уверяет, что врачи смогут оказать ожидающим на границе и более серьезную медицинскую помощь в случае необходимости.
Казахская сторона: За деньги пускают
На казахстанской стороне границы внешне всё спокойно. Автомобильного затора перед шлагбаумом нет. Люди как обычно проходят на проверку документов, не образуя толпы.
Но совсем другие истории рассказывают прошедшие границу со стороны Кыргызстана. Ожидавшие в один голос говорят, что преграды учинила именно казахская сторона, показывают испачканную в давке одежду — люди толкали друг друга и кто-то даже падал на землю — и спрашивают друг друга, чем заслужили такое отношение.
Жительница Костаная Ирина Троян сняла на видео давку в коридоре казахского КПП — на ней запечатлено, как потерявшие всякое терпение люди почти штурмом прорываются через вооруженных пограничников.
Усиленным контролем назвать происходящее нельзя: проверка документов и сумок проходит достаточно быстро, как и всегда. Давка из сотен людей образуется из-за того, что казахские пограничники пускают людей на проверку небольшими группами по пять человек.
— Сама таможня вообще пустая, внутри никого нет, все снаружи. Документы у меня проверили за две секунды. Людям плохо — впереди меня стояла девушка, она вообще упала. Просят воды, кому-то с сердцем плохо, кто-то на поезд опаздывает, — рассказывает Ирина Троян.
Причин никто из сотрудников пункта пропуска людям толком не объясняет.
— Улыбаются и всё. Женщина какая-то солидная пришла — сказала, что здесь был кто-то из казахстанской службы безопасности, и распорядился не пропускать, — говорит женщина.
Загадочно улыбнулся и сотрудник таможни, вышедший с поста в магазин.
— В чем причина давки? — спрашивают его журналисты.
— Да, — отвечает он коротко и неинформативно.
Не делают исключений ни для граждан с детьми, ни пожилым, ни беременным.
— Кыргызскую таможню проходишь — и всё, стоишь. Мы больше четырёх часов стояли, — рассказывают казахстанки на выходе из КПП. — Сумки падают, дети плачут. Женщина вся бледная стояла, просила скорую — никто не вызвал. Какая-то подходила женщина, кажется, со стороны Кыргызстана, объясняла, что идут перетёрки из-за Бабанова.
Но не все пограничники такие, как их описывают попавшие в давку люди. Молодой казахстанке сотрудники КПП даже помогли протолкнуться побыстрее.
— По одному, по три человека, но пропускают. На казахстанцев и кыргызстанцев не разделяют. Женщины сзади толкали меня вперёд, пограничник увидел это и помог пройти, — говорит девушка.
А есть и предприимчивые граждане, которые воспользовались ситуацией:
— За деньги пропускают. Стоит человек в гражданском и пропихивает вперёд, — заметили девушки на входе в казахстанскую таможню.
— Пускают за деньги баульщиков, по четыре тысячи тенге за две сумки берут, перекидывают эти сумки на головы, — говорит мужчина с пакетом хлеба. — Остальные стоят по три с половиной часа. Я каждый день на машине езжу туда-сюда. Сегодня машину бросил, пешком прошёл. Люди насмерть стоят, просто выживают. Говорят, Бабанов виноват.
Спустя сутки
Ночью погранслужба Кыргызстана сообщила, что в 23:00 казахская сторона ускорила процедуру пропуска граждан — за полтора часа все сумели пересечь границу. Но утром очереди вновь вернулись.
Упорно сохранявший весь день молчание Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана под вечер 11 октября заявил, что по всему периметру казахстанской границы «проводится плановая пограничная операция» для выявления контрабандистов, террористов, и нарушителей миграционного законодательства.
Ответа, когда движение вернётся в нормальный режим, нет. Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков уверяет, что договорился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым урегулировать ситуацию на границе.
Обновление: После выхода этого материала правительство Казахстана сообщило, что Исаков не разговаривал с Назарбаевым о ситуации на границе.
Погранслужба Кыргызстана просит граждан ограничить или заранее планировать пересечение границы с Казахстаном.
Глава ассоциации рынков, предприятий торговли и сферы услуг Кыргызстана Сергей Пономарев оценил убытки, которые несут предприниматели из-за ситуации на казахско-кыргызской границе. По его словам, каждый день простоя фуры обходится компаниям-перевозчикам в 100 долларов США.
«Кордай» — основной пункт пропуска на кыргызско-казахской границе. Через него ежедневно проходит около 25 тысяч человек и проезжает примерно две тысячи автомобилей.
Авторы: Иван Янушкевич, Мария Гареева