Власти Кыргызстана переселили 33 памирских кыргыза из Афганистана в Нарынскую область. Большая часть из переселенных — несовершеннолетние дети, которые теперь смогут получить образование.

Пресс-служба правительства сообщила, что шесть семей памирских кыргызов прибыли в Нарынскую область из Афганистана. Среди прибывших 17 несовершеннолетних детей.

Памирские кыргызы пройдут полное обследование в больнице в Нарынской области. Врачи будут наблюдать за переселенцами в течение 5-7 дней, потому что они проживали в условиях высокогорья.

Среди прибывших есть беременная девушка и полуторагодовалый ребенок, которые будут находиться под особым присмотром врачей. Переселенных кыргызов расселят в Нарынской области.

Необходимость переселения памирских кыргызов возникла из-за того, что у них нет доступа к образованию в Афганистане.

Правительство 2 октября направило экспедицию к памирским кыргызам с гуманитарной помощью на сумму в 7 млн сомов. Помощь состояла из медикаментов, продуктов питания и одежды.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстан переселят 50 памирских кыргызов, однако не все смогли получить загранпаспорт.

По информации правительства, с момента обретения Кыргызстаном независимости на историческую родину вернулось около 60 тысяч этнических кыргызов.

Современные памирские кыргызы — потомки кыргызов, эмигрировавших в Афганистан в период с 1575 по 1930 годы. Они живут в горах Большого и Малого Памира в трудных условиях, без доступа к образованию и здравоохранению.

Вопрос возвращения памирцев на историческую родину поднимался в правительстве Кыргызстана не единожды, но так и оставался нерешенным. Ежегодно Кыргызстан направляет в горы Памира экспедиции, которые привозят гуманитарную помощь проживающим там кыргызам. В настоящее время на Памире проживает более двух тысяч этнических кыргызов.

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