На контрольно-пропускном пункте «Ак-Тилек» зафиксировали 12-километровую пробку из 504 грузовиков – вероятно, самую большую из тех, что были на кыргызско-казахской границе.



Вечером 28 октября перед КПП «Ак-Тилек» стояла 12-километровая пробка, в которой застряли 504 грузовика.

Председатель профсоюза водителей-дальнобойщиков Дастан Мирякубов сказал в интервью изданию «Азаттык», что ситуация на границе так и не изменилась. Из-за затора на границе предприниматели несут убыток.

Ранее по поводу ситуации на кыргызско-казахской границе высказался министр экономики Артем Новиков. Он назвал ее «скрытым ограничением торговли».

«По поводу сроков решения данной ситуации, не могу назвать конкретных сроков. Название этой ситуации сложно подобрать, мы впервые сталкиваемся с таким ограничением. Тут более уместно использовать термин “скрытое ограничение торговли”», — сказал министр.

Минэкономики ведет переговоры с ассоциациями предпринимателей по возмещению ущерба. Ведомство также направило заявление в Евразийскую экономическую комиссию за нарушение договора торговли Казахстаном.

«Надеемся, ситуация урегулируется. Если проблема не уладится, то решение о выходе из ЕАЭС будет приниматься на политическом уровне», — сказал Новиков.

Что происходит на границе с Казахстаном?

Переход через кыргызско-казахскую границу усложнился 10 октября — казахские пограничники усилили режим пропуска граждан после речи президента Атамбаева, он обвинил власти Казахстана в «разворовывании богатств Казахстана».

На КПП начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы. В одной из очередей после пятичасового ожидания погибла гражданка Казахстана.

Казахская сторона объяснила усложнение прохождения границ «плановой операцией» по выявлению террористов и контрабандистов.

Такая ситуация продолжалась до 18 октября, на фоне взаимных нот протестов с обеих сторон. После этого правительства двух стран договорились об облегченном переходе через границу граждан и пустых автомобилей.

Сейчас главная проблема — низкая скорость пропуска грузовых фур через границу со стороны казахских пограничников. По словам министра экономики, в отдельных случаях водителям требуется 5-6 дней на пересечение границы.

За это время перевозимый товар успевает испортиться, что приводит к убыткам местных бизнесменов и самих водителей.

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