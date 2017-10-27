Министр экономики Артем Новиков назвал усложненное прохождение границы «скрытым ограничением торговли». По словам Новикова, ведомство направило заявление на Казахстан в Евразийскую экономическую комиссию, чтобы решить вопрос с проблемами на границе.

Новиков заявил на пресс-конференции 27 октября, что пока неизвестно, когда решится вопрос о беспрепятственном прохождении товаров через кыргызско-казахскую границу.

«По поводу сроков решения данной ситуации, не могу назвать конкретных сроков. Название этой ситуации сложно подобрать, мы впервые сталкиваемся с таким ограничением. Тут более уместно использовать термин “скрытое ограничение торговли”», — сказал министр.

Глава ведомства также добавил, что Министерство экономики уже направило в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) заявление на Казахстан за нарушение договора торговли. По его словам, комиссия еще не назначила точную дату рассмотрения заявления.

«Надеемся, ситуация урегулируется. Если проблема не уладится, то решение о выходе из ЕАЭС будет приниматься на политическом уровне», — сказал Новиков.

По словам Новикова, перевозчики несут большие убытки из-за режима работы границы. Министр экономики также заявил, что ведутся переговоры с ассоциациями предпринимателей по возмещению убытков.

«Будет полное понимание по ущербу. Например, просрочка по кредитам, либо по потере грузов. И после будет предложен механизм поддержки наших предпринимателей», — сказал он.

Дипломатический скандал

Ситуация на границе осложнилась после того, как президент Алмазбек Атамбаев во время выступления перед учителями 7 октября обвинил власти Казахстана в том, что они «разворовывают богатства» страны.

После этого 10 октября казахские пограничники усилили режим пропуска граждан через границу — на пропускных пунктах начали скапливаться очереди и появились автомобильные заторы.

Такая ситуация сохранялась до 18 октября — когда правительства двух стран договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей.

Сейчас главная проблема — низкая скорость пропуска грузовых фур через границу со стороны казахских пограничников.

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