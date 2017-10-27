Компания у входа обсуждает прошедший рэп-батл. Вы слышите, как один из друзей говорит «кек», и большая часть подростков начинает смеяться. Как реагировать, чтобы сойти за своего?

«Кекну» в ответ. И добавлю «азаза», на всякий случай.

Наверное, он хотел сказать «кекс»? У третьего стола раздают шоколадные.

«Кек» — это оскорбление на геймерском сленге. Обижусь и уйду.