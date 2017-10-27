Вы оказались на вечеринке, где много людей, которые следят за последними трендами. Сможете ли вы понять, о чем они говорят, и влиться в тусовку? Сейчас проверим!
Тест подготовлен на правах рекламы для портала Teens.kg, который запускается при поддержке Namba Media, ЮНЕСКО и ЮНЭЙДС.
Компания у входа обсуждает прошедший рэп-батл. Вы слышите, как один из друзей говорит «кек», и большая часть подростков начинает смеяться. Как реагировать, чтобы сойти за своего?
Правильно! Неправильно!
Вы садитесь за столик, где обсуждают музыку. Рядом милая девушка делится новостями: «Иду на концерт Бибера. Каппа!» Как поступить?
Правильно! Неправильно!
Беседа продолжается, слева от вас возглас «У него же целых четыре студийных альбома. Четыре, Карл!» Кажется, от вас чего-то ждут.
Правильно! Неправильно!
Стало скучно — ты демонстративно достаешь из кармана телефон и открываешь Tinder или Badoo. В главном окне тебе предлагают свайпнуть вправо или влево, твои действия?
Правильно! Неправильно!
Ребята на кыргызском обсуждают спортивные новости. Оказывается, Роналду лучший футболист, а Зидан — лучший тренер по версии FIFA. Пожалуй, стоит влиться в диалог, но надо сказать что-то в тему:
Правильно! Неправильно!
Происходит что-то интересное. Люди делают какие-то непонятные движения и закрывают лицо руками. Еще и вас зазывают. Похоже, можно принять участие в этом.
Правильно! Неправильно!
Все устали, и в конце вечеринки на ногах только геймеры. Вы слышите отрывок диалога «...саппорт ушел фармить, пока мы пушили через центр». Надо высказаться:
Правильно! Неправильно!
Донаты, эщкере и каппа — разбираетесь ли вы в подростковом сленге? Тест Kloop.kg и Teens.kg