Государственная регистрационная служба (ГРС) проверяет информацию о том, что на их сервере в течение месяца содержался негосударственный сайт, собирающий информацию о личных данных избирателей.

В пресс-службе ГРС сообщили журналисту Kloop.kg, что сейчас идет служебная проверка информации из опубликованного расследования.

«Наши специалисты говорят, что такого нет, чтобы на нашем сервере сидел внешний сайт. Мы проверяем сейчас», — заявили в пресс-службе.

Глава пресс-службы ГРС Мелис Эржигитов сказал в интервью «Азаттык», что информация в расследовании «не соответствует действительности». «Все цифры в материале будут расследоваться. Мы будем выяснять, это фотошоп или что-то другое», — сказал он.

Представитель пресс-службы МВД Эрнис Осмонбаев сказал в интервью Kloop.kg, что пока не может дать комментарий по этому расследованию.

«Наверное, ГРС все-таки даст официальный ответ. Воздержусь от комментариев. Послушаю, что ГРС скажет», — сказал он.

Журналисты Kloop.kg совместно с цифровыми криминалистами из Qurium доказали, что правительственный сервер Кыргызстана в течение месяца — на время агитации на президентских выборах — содержал в себе негосударственный сайт samara.kg.

Упомянутый сервер — важнейший в Кыргызстане, так как занимается обработкой персональных данных граждан страны. Доступ к такому серверу может серьезно облегчить ход агитационной кампании любого из кандидатов в президенты и ставит под угрозу безопасность личных данных граждан Кыргызстана.

Ранее ГРС назвала расследование Kloop.kg «попыткой дискредитации новых выборных технологий».

«ГРС предполагает, что за расследованием Kloop могут стоять определенные политические силы, ностальгирующие по старым временам, когда один избиратель мог по дополнительному списку проголосовать столько, сколько захочет, или же по массовому вбросу бюллетеней», — заявили в ГРС.

Редакция Kloop.kg назвала ответ ГРС «не соответствующим высокой квалификации такого важного госоргана», когда сам факт наличия сайта на правительственном сервере в течение месяца уже доказан.

«”Дискредитация выборных технологий” — это позволять стороннему сайту, не связанному с государственной деятельностью, находиться на важнейшем правительственном сервере, обрабатывающим персональные данные граждан», — сказали авторы расследования.

Редакция Kloop.kg опубликовала 26 октября расследование о том, что целый месяц на сервере правительства Кыргызстана содержался негосударственный сайт samara.kg, связанный со штабом провластного кандидата.

Этот сервер принадлежит Государственной регистрационной службе, и через него можно получить доступ к личным данным граждан Кыргызстана: к номерам паспортов, ИНН и биометрическим данным.

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