Ответ редакции Kloop.kg и авторов расследования о «Самаре» на обвинения со стороны ГРС

Мы считаем ответ Государственной регистрационной службы (ГРС) на расследование о системе «Самара» не соответствующим высокой квалификации для такого важного госоргана.

Мы видели ваши проекты, и мы ими восхищаемся. Мы ожидали яростной дискуссии и споров за каждый аргумент.

Мы приготовили дополнительные факты, которые не привели в расследовании, чтобы в итоге убедить вас. Мы видели в вас сильных профессионалов, способных аргументированно доказать свою правоту.

А вы отвечаете так (по ссылке полный ответ):

«Расследование Kloop.kg – это очередная попытка дискредитировать новые выборные технологии и призыв к старой схеме голосования”, – заявляет Государственная регистрационная служба, комментируя материал о выборах.

[…]

ГРС предполагает, что за расследованием Kloop могут стоять определенные политические силы, ностальгирующие по старым временам, когда один избиратель мог по дополнительному списку проголосовать столько, сколько захочет, или же по массовому вбросу бюллетеней.

О том, что вся эта нарисованная картина ближе к фантастике, говорится в заключительной части самой статьи. Внимательно прочтите»

ПОЧЕМУ!? Вот почему?!

Вы назвали наше расследование «дискредитацией выборных технологий», мы же считаем, что «дискредитация выборных технологий» — это позволять стороннему сайту, не связанному с государственной деятельностью, находиться на важнейшем правительственном сервере, обрабатывающим персональные данные граждан.

Мы привели твердые доказательства, что кто-то сторонний (при помощи взлома, который вы отрицаете) или ваш сотрудник совершил преступление.

Вы ответили почти мгновенно. Профессионалы так не отвечают на обвинения, построенные на доказательной базе. Вы даже не попытались разобраться в фактах и документах, которые собирали люди из организации Qurium, одни из лучших экспертов по цифровой безопасности в мире. Вместо этого вы опустились до беспочвенных обвинений.

Вы даже не привели ни одного аргументированного довода в свою пользу.

Чем же это можно объяснить?

Мы понимаем, что вы (сотрудники ГРС), возможно, стали заложниками ситуации, из которой для вас нет правильного выхода. Подайте знак, если это так — присылайте нам информацию анонимно. Вы профессионалы, и вы знаете, как это сделать безопасным для вас путём: rinat@kloop.kg