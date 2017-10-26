Правительственный сервер, обрабатывающий личные данные граждан Кыргызстана, хранил частную базу данных. Она получила название «Самара» и использовалась для влияния на избирателей во время президентских выборов. Один из агитаторов, работавших на выборах, анонимно рассказал журналистке Марине Сколышевой, как он пользовался этой системой.

Этот материал — продолжение расследования Kloop.kg о сайте «Самара». Если вы еще не читали его, вы можете сделать это здесь.

Марина Сколышева: Как вы стали агитатором, как использовали сайт samara.kg?

— Близкий мне посоветовал. Буквально за две недели мне сказали, что вот выборы, и есть возможность поработать агитатором в штабе.

М.С.: В штабе у…?

— У Жээнбекова. Мне дали адрес, я поехал в штаб, мне сказали, что нужно собрать паспорта. Они их собирали, открывали базу, «Самару», открывали [отдельную] страничку на агитатора. Сколько человек я сагитировал, сколько человек мне паспорта дали, [стольких] я вбиваю в свою страничку — их имя, фамилию.

Потом я иду в районный штаб, там человек 10-15 операторов, подходишь к оператору со списком, с паспортами, показываешь: вот, это мои паспорта, этих людей я сагитировал. Они берут, проверяют сначала, подходят ли они, есть ли у них биометрика. Если биометрика есть, если адрес, городская прописка позволяет [принять участие в выборах], они принимают этот паспорт и вбивают в свою «Самару».

Если у кого-то нет биометрики или по прописке не проходит, они просто возвращают паспорт. Допустим, 10 паспортов прошли, они эти паспорта берут и выдают типа… как сказать… расчетный счет, ну, финансы — оплачивают это.

М.С.: По человеку?

— Да, по человеку. Там такса своя есть — они платят за 10 человек, допустим, столько-то. У них там кассир есть. Они мне выписали расчетный счет, я иду к кассиру. Она полностью, как положено, мне чек выписывает, паспорта упаковывает в конверт, в сейф кладет. Они не говорили, до какого [числа] будут держать паспорта, но за день до выборов они их выдали.