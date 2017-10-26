Президент Алмазбек Атамбаев распорядился выделить миллион сомов для организации поставок питания водителям фур, которые стоят в заторах на кыргызско-казахской границе. Выделение средств связано с предстоящими заморозками.

Пресс-служба президента сообщила, что президент принял во внимание ситуацию с водителями фур на кыргызско-казахской границе.

Глава государства подписал распоряжение о выделении из президентского фонда социальной защиты одного миллиона сомов.

Деньги будут выделены для обеспечения питанием водителей, стоящих в очереди на кыргызско-казахстанской границе в связи с тем, что приближаются заморозки.

Ситуация на кыргызско-казахской границе

Ситуация на кыргызско-казахской границе ухудшилась после заявления президента Алмазбека Атамбаева в адрес правительства Казахстана.

Атамбаев в своей речи раскритиковал власти Казахстана, обвинив их в «любви к Бакиевым» и в том, что они «разворовывают богатства» страны.

Несмотря на то, что обсуждение ситуации на границе между премьер-министрами Кыргызстана и Казахстана прошло еще 25 октября, на контрольно-пропускных пунктах все еще сохраняются очереди из сотен машин и грузовых фур.

18 октября главы правительств двух стран провели двусторонние переговоры.

Тогда они договорились, что переход границы будет облегчен для «физических лиц с личным багажом», легковых автомобилей и пустых грузовиков.

Однако ситуация и тогда, и сейчас остается прежней.

Фото иллюстративное.

По теме: