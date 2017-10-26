Президент Алмазбек Атамбаев подписал указ об установлении «Дня истории» и «Дня памяти предков». Новые праздники установлены на 7 и 8 ноября. Даты будут праздничными и нерабочими. Предложение рассмотрят в Жогорку Кенеше.

Пресс-служба президента сообщила, что 26 октября Атамбаев подписал указ о введении новых праздников. Теперь 7 и 8 ноября будут «Днем истории» и «Днем памяти предков».

Атамбаев порекомендовал депутатам Жогорку Кенеша ввести в Трудовой кодекс страны изменения, которые объявят 7 и 8 ноября нерабочими праздничными днями.

Президент также поручил правительству и органам самоуправления провести в праздничные дни мероприятия, связанные с очередной годовщиной Национально-освободительного восстания 1916 года и 100-летием Великой Октябрьской Социалистической революции.

Новые праздники введены «с целью объективной исторической оценки трагических событий 1916 года, Февральской и Октябрьской революций 1917 года».

Также Атамбаев рекомендовал депутатам Жогорку Кенеша в содействии с правительством принять закон о переименовании Пика Ленина в Пик Манаса.

«Сегодня это будет единственно верным решением, продиктованным самой многовековой историей народа Кыргызстана», — говорится в заявлении.

В постановлении также говорится о выделении необходимых средств на научные исследования и конференции для изучения событий 1916 года.