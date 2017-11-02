В парламенте утвердили 7 и 8 ноября Днями истории и памяти предков. Новые праздники введены по предложению президента Алмазбека Атамбаева.

Пресс-служба Жогорку Кенеша сообщила, что депутаты приняли предложение президента об учреждении 7 и 8 ноября Днями истории и памяти предков.

Таким образом, кыргызстанцы в этом году будут отдыхать пять дней подряд: 4, 5, 6, 7 и 8 ноября.

По мнению депутата от фракции «Онугуу — Прогресс» Исхака Масалиева, 7 ноября нужно оставить Днем Великой Октябрьской социалистической революции.

«Не знаю как другие, но кыргызский народ придает важное значение Октябрьской революции. При этом мы не против отмечать 8 ноября как День истории и памяти предков», — сказал Масалиев.

Депутат от провластной СДПК Иса Омуркулов сказал, что новый законопроект лишь вводит новый праздничный день 8 ноября, не исключая при этом праздник 7 ноября.

Предложение Атамбаева

Алмазбек Атамбаев 26 октября подписал указ о введении новых праздников.

Президент объяснил введение праздников «объективной исторической оценкой трагических событий 1916 года, Февральской и Октябрьской революций 1917 года».

Вскоре после этого вице-спикер российской Госдумы Игорь Лебедев предложил запретить кыргызстанцам в России пользоваться национальными водительскими правами в сфере перевозок.

По мнению Лебедева, решение Атамбаева переименовать День октябрьской революции в Кыргызстане в «День истории» и «День памяти предков» стало «недружелюбным шагом».

«В Кыргызстане русский язык является как второй национальный. Но сейчас мы видим, что киргизы сделали национальным праздником день восстания Кыргызстана против России. Мы считаем это крайне недружелюбным шагом по отношению к нашей стране», — сказал он.

Аппарат президента в свою очередь заявил, что его высказывание «свидетельствует о полном непонимании им контекста событий».

«Попытка спекулировать на этой теме, а тем более вымещать свое отношение на трудовых мигрантах, вообще не вписывается в рамки приличий и не позволительно в отношении суверенного государства», — сказано в заявлении.

В аппарате президента считают, что события 1916 года в Кыргызстане воспринимаются как «причина позитивного восприятия Октябрьской революции».

В сообщении уточняется, что эти события дали «шанс кыргызам обрести национальную государственность».

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