Аппарат президента Кыргызстана назвал «попыткой спекуляции» призыв вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева запретить кыргызстанцам в России пользоваться национальными водительскими правами в сфере перевозок. Лебедев назвал «недружелюбным шагом» переименовать День октябрьской революции в Кыргызстане в «День истории» и «День памяти предков».

Пресс-служба аппарата президента раскритиковала утверждение Лебедева о том, что «кыргызы сделали национальным праздником день восстания Кыргызстана против России».

Аппарат президента заявил, что его высказывание «свидетельствует о полном непонимании им контекста событий».

«Попытка спекулировать на этой теме, а тем более вымещать свое отношение на трудовых мигрантах, вообще не вписывается в рамки приличий и не позволительно в отношении суверенного государства», — сказано в заявлении.

В аппарате президента заявили, что события 1916 года в Кыргызстане воспринимаются как «причина позитивного восприятия Октябрьской революции». В сообщении уточняется, что эти события дали «шанс кыргызам обрести национальную государственность».

«Все, что связано с событиями августа и осенних месяцев 1916 года, ни для одного кыргызстанца праздником никогда не были и не станут. Это национальная трагедия, жертв которых мы будет чтить всегда», — сказано в сообщении.

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил в интервью изданию «РИА Новости» 26 октября, что внесет поправку, которая запретит гражданам Кыргызстана работать на территории России в сфере перевозок по национальным правам.

По его словам, гражданам Кыргызстана разрешили пользоваться национальными водительскими правами «из политических соображений».

«В Кыргызстане русский язык является как второй национальный. Но сейчас мы видим, что киргизы сделали национальным праздником день восстания Кыргызстана против России. Мы считаем это крайне недружелюбным шагом по отношению к нашей стране и считаем, что те политические мотивы, которые преследовались при принятии этой поправки о правах, исчезли. Поэтому поправку надо убрать», — сказал он.

Президент Алмазбек Атамбаев подписал указ об установлении «Дня истории» и «Дня памяти предков».

Новые праздники установлены на 7 и 8 ноября. Даты будут праздничными и нерабочими. Предложение должен одобрить парламент.

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