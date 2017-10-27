Президент Алмазбек Атамбаев заявил, что людям, которые «готовы продать страну и весь народ», нужно искать более «комфортное» место жительства. Президент добавил, что они могут отправиться туда, откуда получают финансовую поддержку.

Атамбаев заявил во время получения верительных грамот от послов зарубежных стран 27 октября, что нужно «защищать независимость страны и Кыргызстан не может стать фиктивной, банановой республикой».

«Последние события нам показали, кто есть кто, кто болеет за Кыргызстан, кто патриот Кыргызстана и показали тех, для кого независимость — пустой звук. Тем, кто готов продать и независимость, и страну, и людей наших, весь народ за 30 сребреников, за свои деньги и гранты, […] тем для кого независисмость — пустой звук, я хочу посоветовать более комфортное место, возможно, там, откуда они получают деньги и политическую поддержку», — сказал Атамбаев.

Он добавил, что между Кыргызстаном и Казахстаном действует договор об упрощенном получении гражданства.

«Мы с удовольствием отпустим. И вас с удовольствием примут. Земли там много», — сказал президент.

О проблемах на кыргызско-казахской границе и ЕАЭС

Президент затронул и проблемы, которые возникают у граждан при пересечении кыргызско-кахаской границы.

Он заявил, что его дочь Алия Шагиева «промурыжилась» несколько часов при пересечении границы между Казахстаном и Кыргызстаном.

«Дочка на кыргызско-казахской границе промурыжилась, вся в слезах была. Поэтому правительству надо подумать, а некоторым депутатам забыть свои шкурные интересы и делать проект “Открытое небо”», — сказал Атамбаев.

Проект «Открытое небо» предусматривает снижение государственного контроля над международной авиацией — авиакомпании вправе сами устанавливать маршруты полетов, стоимость билетов и объемы перевозок.

Атамбаев заявил, что Кыргызстан возлагал на Евразийский экономический союз «слишком большие надежды».

«Нам в экономическом развитии не стоит обманывать себя и надеяться на союз. Не может быть надежным союз, который зависит от прихоти одного человека, даже если это самый великий человек в мире», — сказал президент.

Он добавил, что стратегическим партнером Кыргызстана была и остается «братская» Россия. Президент поручил правительству Кыргызстана решить вопрос с альтернативным рынком сбыта для скоропортящейся продукции в Узбекистана и Китае.

По словам Атамбаева, перевозки в Россию должны осуществляться по железной дороге, а все ТЭЦ Кыргызстана нужно полностью перевести на кыргызский уголь, а не на казахский.

Атамбаев заявил, что необходимо срочно проектировать и строить железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

О прошедших выборах

Атамбаев также высказался на тему прошедших президентских выборов и сказал, что разговоры об использовании админресурса «смешны».

«Когда человек, выигравший только в двух областях из семи, говорит об административном ресурсе, это смешно. Тогда он проиграл бы во всех семи областях», — заявил Атамбаев.

Скорее всего, Атамбаев имел ввиду экс-кандидата в президенты Омурбека Бабанова, который одержал победу в Таласской и Чуйской областях.

Президент также добавил, что «народ верит своему президенту, а не дядям со стороны».

«Другое дело, что наш многонациональный народ нашел свою дорогу, ценит мир и стабильность», — сказал он.

Критика Атамбаева в адрес казахских властей

Президент обрушился с критикой на власти Казахстана 7 октября. В своем выступлении перед учителями Атамбаев обвинил казахские власти в «любви к Бакиевым» и в том, что они «разворовывают богатства» страны.

После этого ситуация на кыргызско-казахской границе ухудшилась, на контрольно-пропускных пунктах начали образовываться людские заторы и автомобильные пробки.

После этого Атамбаев обвинил власти Казахстана в том, что последние несколько лет их действия были направлены на развал Евразийского экономического союза.

Правительства двух стран 18 октября договорились об облегченном пропуске через границу граждан и пустых автомобилей. Сейчас главная проблема — низкая скорость пропуска грузовых фур через границу со стороны казахских пограничников.

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