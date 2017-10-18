Атамбаев обвинил Казахстан в попытках развалить ЕАЭС. Что еще он сказал?

Может быть, в аду будут именно те, вот эти бородачи, которые пять раз в день читают намаз и призывают к нетерпимости. Вы знаете, одни из самых употребляемых слов в Коране “Бисмилляхи рахмани рахим” — “во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного”. И Милостивому и Милосердному Всевышнему не нужно, чтобы кому-то отрезали голову, одевали черные мешки на голову вместо одежды. Это совсем другая религия. Но был, конечно, расцвет у ислама, когда следовали Корану, следовали пророку Мохаммеду. Пророк Мохаммед говорил, что час занятий наукой, знаниями заменяет ночь молитв. Вы уже заменяете годы ночей молитв. А день занятий наукой или знаниями заменяет три месяца поста. Об этом эти чала-молдо никому не говорят. И когда вот эти заветы пророка выполнялись, ислам, мусульманские ученые были самыми лучшими во всем мире. Та же алгебра, цифры, даже, которыми мы сейчас пользуемся, взяты у мусульманских ученых. Слово «алгоритм» взято от имени аль-Хорезми, хорезмского ученого, алгоритм, алгебра. Астролябия, которой пользовался Колумб когда открывал Америку, это изобретение великого самаркандского ученого Улугбека.

Но пришел момент, когда победили вот эти чала-молдо, полу-имамы неграмотные, фанатики, которые знали только наизусть определенные суры Корана. Именно догматики от ислама, именно эти молдо и имамы убили великого Улугбека. И что мы имеем сегодня? Сегодня мы имеем исламский мир, в научном отношении, самый отсталый. Всего два-три лауреата нобелевской премии из многих сотен. Вот заслуга этих имамов и молдо бородатых, которые тащат нас в Средневековье, которые хотят убить разум мусульман. А сон разума рождает чудовище.

[…]

Мне уже пару раз объявляли джихад. Я джихадов не боюсь. Эти джихады объявляются против нормальных людей. В самом Коране джихад и в хадисах пророка это борьба человека со всем плохим, что есть в нем. Поэтому надо, конечно же, верить в то, во что вы верите. Но надо чтобы в основе веры было добро, уважение к мнению других людей, забота о других людях. В основе любой веры в истинного Бога не может лежать зло. Не может лежать ненависть, злоба. Только добро. И когда было так в исламе, тогда мусульмане были самыми великими учеными. Все переписывали трактаты наших ученых. И мы должны это вернуть обратно. Это характерно для любой религии. Многие не понимают фразы: «Если ударили по одной щеке, подставь другую щеку». Вспоминают только око за око, зуб за зуб. Если почитаете Евангелие от всех четырех, все четыре Евангелия — это тоже прекрасная вещь.

Всегда надо верить в добро, искать добро. Если вы начинаете видеть плохое вокруг, только плохое. Один кандидат же говорит, что за шесть лет в Кыргызстане ничего не сделано, никакой борьбы с коррупцией нет, демократии нет. Вот, говорит, на госканалах односторонне. Включил бы свой НТС, все дерьмо там собрал.

И поэтому случаю, и самим Христом сказано, если вы видите только черное, надо очищать око. Око, глаза человека, должны быть чистыми. Должны видеть добро в людях, помогать людям. Если будете верить в добро, и если вы будете идти дорогой добра, вы всегда рано или поздно победите. Я вам говорю как человек, который стал президентом страны, который видел те времена, когда ко мне близко подходить боялись.