Атамбаев обвинил Казахстан в попытках развалить ЕАЭС. Что еще он сказал?

Президент Алмазбек Атамбаев обвинил Казахстан в попытках развалить Евразийский экономический союз. Он не стал критиковать казахского президента, но начал обвинять казахских олигархов, Госдеп США и кыргызских активистов.
Атамбаев произнес большую речь 18 октября на церемонии вручения президентских стипендий студентам кыргызских вузов — в своей речи он извинился за эмоциональность перед своим казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым, но обвинил Казахстан в попытках развалить ЕАЭС.
«Назарбаев, наверное, такой же доверчивый человек как я, только проблем больше. Переход с кириллицы на латиницу — это отрезание от России, это совместные учения казахской армии и морпехов США на границе с Россией. Мы видим, последние несколько лет действия Казахстана были направлены на развал Евразийского экономического союза», — сказал он.
Большая часть речи Атамбаева была посвящена критике в адрес казахских олигархов, властей США и кандидата в президенты Омурбека Бабанова. Кроме того, кыргызский президент посвятил часть выступления собственной трактовке ислама.
Оглавление:
• О «дьяволе» Бабанове
• О конфликте с Казахстаном
• О выборах и «агентах влияния»
• О международных организациях
• О «бородачах» и исламе
• Об «административном ресурсе»
• Об откровенности и добре
Речь Алмазбека Атамбаева перед кыргызскими студентами 18 октября 2017 года
О «дьяволе» Бабанове
Мы видим, что независимость можно потерять не только в результате вторжения иностранной армии, а просто в результате как в Казахстане назначили совершенно чуждого человека, который должен был защищать интересы не Казахстана. Но на последних выборах президентских я видел, как Кыргызстану навязывали президентом человека, который, конечно же, потом бы работал не на интересы Кыргызстана. Но очень харизматичный кандидат с красивыми глазами, со сладкими речами и, конечно же, многие купились. Дьявол всегда приходит в прекрасном облике — облик мужчины или женщины, искуситель, сатана. И мы должны отстаивать свою независимость.
О конфликте с Казахстаном
Сегодня мы видим проблемы на кыргызско-казахской границе, некоторые руководители Казахстана вообще говорят, что все торговые и транспортные пути из Кыргызстана идут только через Казахстан. Это неправда. У Кыргызстана есть и другие соседи, которые также раньше пытались на нас давить. Я помню, как при Каримове нам отключали и газ, и свет на юге на полгода. Но у нас теперь другие отношения с тем же Узбекистаном, население которого в два раза больше чем Казахстана. У нас прекрасные отношения с великим Китаем, с Таджикистаном. И, конечно, Кыргызстану надо искать другие пути сбыта своих товаров, другие рынки. Я думаю, мы это найдем.
На самом деле, Кыргызстан отрезают от России. Я думаю, президент Казахстана даже не подозревает об этом, потому что он, конечно же, верит, как любой президент, своему окружению. Окружение президента Назарбаева — это олигархи, казахские миллиардеры, которые думают не про Казахстан и не про Назарбаева, а о своем будущем. Потому что их счета миллиардные все в западных банках, которые, конечно же, контролируются через валютную систему США. У них сейчас только одна задача — чтобы как-то угодить, чтобы после смены власти в Казахстане с ними не поступили как с семьей Каримова, который обидел свое время США, вывел базу, а потом миллиарды долларов были арестованы. Вот и вся задача у них.
Наверное, я был неправ, когда эмоционально говорил про президента Назарбаева. Он такой же доверчивый человека как я, и проблем [у него], наверное, больше. Но задача олигархической власти Казахстана совершенно другая. Я об этом эти дни думал и перед встречей с вами. Видимо, не зря последнее решение, если посмотреть, о переходе с кириллицы на латиницу — это отрезание от России, это совместные учения казахской армии и морпехов США на границе с Россией. Мы видим, последние несколько лет действия Казахстана были направлены на развал Евразийского экономического союза.
О выборах и «агентах влияния»
Выборы в Кыргызстане наглядно показали, что олигархи Казахстана и агенты влияния Госдепа [США] в Кыргызстане, все НПО, получающие деньги, все вдруг объединились. Утемуратовы различные, Байсаловы, Отунбаевы, НПО различные, Джакуповы объединились. И больше того, это прорвалось, когда один из тяжеловесов США Майкл Макфол — бывший специальный помощник президента США, несколько лет назад был послом США в России — у него это прорвалось, и он сдал всех на эмоциях, видимо, такой же эмоциональный как и я. Он сказал: «Плохо, что выбрали Жээнбекова — это плохо для демократии». То есть если мы выбрали ставленников олигархов Казахстана и Госдепа США — было бы хорошо. Потому что никакая демократия в Кыргызстане и в нашем регионе США абсолютно не нужна.
Я всегда помню и хочу вам напомнить, что когда в 2014 году покойный президент Узбекистана Каримов сказал, что, наверное, в регионе будет война из-за воды и споров на границе, США в течение четырех месяцев безвозмездно передали Узбекистану 328 бронемашин, каждая стоимостью более 500 тысяч долларов. 328. Причем там сидел диктатор, а здесь был президент — демократ. То есть им наплевать на демократию, им нужны хаос и нестабильность. И вот эти олигархи в этих странах, которые держат деньги в западных банках, они думают не о Казахстане, не о Назарбаеве и тем более не про Кыргызстан. Они думаю о будущем, что будет после Назарбаева, как им сберечь свои деньги.
Независимость — самое дорогое, что есть у народа. И эту независимость могут у нас просто за деньги отобрать, вы можете просто этого не понять, если будете и дальше обманываться красивым словам, красивым глазам. За этим кроется дьявол, хотя я и сам обманываюсь, у меня самого глаза открылись 1,5 месяца назад. Эта борьба, я вижу, будет очень долго продолжаться, потому что очень богатые и великие страны замешаны в этом. Но когда я стал президентом, уже знал, что для меня будет главное — дружеские и братские отношения с соседями в первую очередь, а не с заокеанскими дядюшками. Об этом надо помнить, и поэтому мы сохраним кириллицу, потому что тот же Казахстан с утерей кириллицы потеряет творения своих же великих писателей, как Абай, Ауэзов и других . Мы не должны этого допустить, тем более, что в этой зале я проводил форум алтайской цивилизации. Наша прародина — Россия. Мы должны быть в мире со всеми соседями. Иногда надо просто потерпеть, но мы обязаны защищать свою независимость, президенты уходят, народы остаются — об этом надо всегда помнить.
О международных организациях
Еще одна угроза для независимости — это идеологическая независимость. Особенно сейчас, когда нашему многонациональному народу пытаются навязать под видом ислама совершенно чуждую нам идеологию. Хотя перед этим я хочу еще раз сказать, что демократия в Кыргызстане не нужна не только якобы демократическим странам, но не нужна даже и международным организациям. Когда Комитет по правам человека в ООН принимал резолюцию против Кыргызстана, они пытались принять такую же резолюцию против Саудовской Аравии, потому что в Саудовской Аравии только теперь разрешили женщинам водить машины, и то это пока не реализовано. Но если мы говорим о правах человека, разве женщина — не человек? Вот чем надо заниматься комитету ООН по правам человека, во главе которого сидит представитель арабской страны? Ты посмотри сначала у себя. Если у вас женщина до сих пор не человек, то кого вы учите?
Но против нас резолюцию пропустили, а против Саудовской Аравии Генсек Пан Ги Мун открыто сказал, что Саудовская Аравия финансирует 5 или 8 процентов бюджета ООН, поэтому мы не можем применять резолюций. Тем более, там 22 процента США у них финансирует. То есть, все эти резолюции даже в международных организациях часто принимаются за деньги.
О «бородачах» и исламе
Что касается ислама, ислам — великая религия, и я хочу сделать подборку, у меня есть перевод Корана, который одобрен советом улемов Саудовской Аравии. Весь Коран трудно читать, особенно молодым. Я сделаю выдержку в 10-20 страницах с переводами на обоих языках.
Главные постулаты Корана совершенно другие. Например, во второй суре Бакара говорится, что нет принуждения в религии. То есть, когда какие-то бородачи в кальсонах навязывают кому-то свои принципы и убеждения, это уже против Корана. В Коране говорится, что мусульмане, иудеи, назареи и сабии будут удостоены награды Аллаха. Назареи и сабии — это христиане. И когда под знаменем ислама убивают христиан или иудеев, — это против Корана, а Коран — слова Аллаха в Исламе.
В Коране говорится, что тот, кто убил одного человека — его поступок подобен тому, что он убил всех людей на Земле. И когда кто-то кому-то отрезает голову под видом борьбы за ислам — это враг Корана, враг Господа, враг Аллаха, потому что он поступает вопреки Корану.
В Коране сказано: «Господь дал вам наряды — наряжайтесь». Наряжайтесь — это не вовсе черные мешки на голове и черная одежда. Там много что есть. Никто этого не пока не осмелился сказать, я буду об этом говорить, потому что я себя, конечно же, считаю мусульманином. И в Коране сказано, что только один Всевышний, только один Господь решает, кто будет наказан, а кто будет прощен.
Может быть, в аду будут именно те, вот эти бородачи, которые пять раз в день читают намаз и призывают к нетерпимости. Вы знаете, одни из самых употребляемых слов в Коране “Бисмилляхи рахмани рахим” — “во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного”. И Милостивому и Милосердному Всевышнему не нужно, чтобы кому-то отрезали голову, одевали черные мешки на голову вместо одежды. Это совсем другая религия. Но был, конечно, расцвет у ислама, когда следовали Корану, следовали пророку Мохаммеду. Пророк Мохаммед говорил, что час занятий наукой, знаниями заменяет ночь молитв. Вы уже заменяете годы ночей молитв. А день занятий наукой или знаниями заменяет три месяца поста. Об этом эти чала-молдо никому не говорят. И когда вот эти заветы пророка выполнялись, ислам, мусульманские ученые были самыми лучшими во всем мире. Та же алгебра, цифры, даже, которыми мы сейчас пользуемся, взяты у мусульманских ученых. Слово «алгоритм» взято от имени аль-Хорезми, хорезмского ученого, алгоритм, алгебра. Астролябия, которой пользовался Колумб когда открывал Америку, это изобретение великого самаркандского ученого Улугбека.
Но пришел момент, когда победили вот эти чала-молдо, полу-имамы неграмотные, фанатики, которые знали только наизусть определенные суры Корана. Именно догматики от ислама, именно эти молдо и имамы убили великого Улугбека. И что мы имеем сегодня? Сегодня мы имеем исламский мир, в научном отношении, самый отсталый. Всего два-три лауреата нобелевской премии из многих сотен. Вот заслуга этих имамов и молдо бородатых, которые тащат нас в Средневековье, которые хотят убить разум мусульман. А сон разума рождает чудовище.
[…]
Мне уже пару раз объявляли джихад. Я джихадов не боюсь. Эти джихады объявляются против нормальных людей. В самом Коране джихад и в хадисах пророка это борьба человека со всем плохим, что есть в нем. Поэтому надо, конечно же, верить в то, во что вы верите. Но надо чтобы в основе веры было добро, уважение к мнению других людей, забота о других людях. В основе любой веры в истинного Бога не может лежать зло. Не может лежать ненависть, злоба. Только добро. И когда было так в исламе, тогда мусульмане были самыми великими учеными. Все переписывали трактаты наших ученых. И мы должны это вернуть обратно. Это характерно для любой религии. Многие не понимают фразы: «Если ударили по одной щеке, подставь другую щеку». Вспоминают только око за око, зуб за зуб. Если почитаете Евангелие от всех четырех, все четыре Евангелия — это тоже прекрасная вещь.
Всегда надо верить в добро, искать добро. Если вы начинаете видеть плохое вокруг, только плохое. Один кандидат же говорит, что за шесть лет в Кыргызстане ничего не сделано, никакой борьбы с коррупцией нет, демократии нет. Вот, говорит, на госканалах односторонне. Включил бы свой НТС, все дерьмо там собрал.
И поэтому случаю, и самим Христом сказано, если вы видите только черное, надо очищать око. Око, глаза человека, должны быть чистыми. Должны видеть добро в людях, помогать людям. Если будете верить в добро, и если вы будете идти дорогой добра, вы всегда рано или поздно победите. Я вам говорю как человек, который стал президентом страны, который видел те времена, когда ко мне близко подходить боялись.
Об «административном ресурсе»
И когда говорят сегодня про административный ресурс, к сожалению, некоторые верят в это. Я помню, как на выборах 2007 года в парламент, мой сопартиец Халиков в городе Кант прошел с флагом СДПК по городу, и через неделю его повесили бакиевские прислужники. Просто повесили. Мы помним прекрасно, как убили и живым сожгли руководителя администрации Бакиева — Медета Садыркулова. Причем младший брат лично принимал участие и пытал Садыркулова. И человек, которого Садыркулов сделал спикером и называл Зая, Зайнидин Курманов, он даже не пикнул, потому что таким людям — подонкам — дороже кресло. И сейчас они все в оппозиции, потому что кресло ворам, коррупционерам и подонкам в Кыргызстане не должно даваться. Они должны даваться честным, порядочным людям. Таким как был покойный Темир Джумакадыров Курмангазиевич, погибший в 38 лет ради честных выборов.
И вы, наверное, слышали, как будущий премьер Бабанова говорит, надо отомстить Сооронбаю за Бакиева. Это Сооронбай прогнал Бакиева из Оша. Надо отомстить ему за то, что Жээнбеков сохранил единый Кыргызстан. Ведь Бакиев хотел сделать Ош столицей и разделить совсем страну на северный и южный Кыргызстан. Вот такие премьеры у нас были бы вместо Сапара Исакова, вот такой президент у нас был бы продажный вместо Жээнбекова.
И только Бог нас спас, потому что многие бы купились на красивые глаза, красивые слова, на деньги. И я вот говорил про дунганина Халикова, многие дунгане тоже. Это меня, конечно, шокировало. Не только… я не хочу винить какую-то… мы — единый, многонациональный народ Кыргызстана. В самом слове «кыргыз» заложено кырк уз, просто раньше нас называли поэтому кара-кыргыз, большой кыргыз. Кара — второе значение большой. Кара мал — большое животное, кара дениз — большое море, кара куч — супер сила. И кыргызы, кара-кыргызы, это было объединение сорока крупнейших народов. И мы должны об этом помнить, никого не делить. Если какую-то этническую общину в Кыргызстане поворачивают против страны, это поворачивают их лидеры. Другое дело, что определенные наши структуры должны выяснить этих лидеров, разобраться. Потому что некоторые из них, мы это видим, работают на другие страны.
Бог нас миловал. Мы буквально перед выборами поймали полковника спецслужб бывшего якобы. Бывших полковников не бывает. Он прям на переговорах о продаже оружия. Это борьба за независимость. Почему я вам так долго об этом говорю? Независимость — это самое главное для нашего народа.
[…]
Об откровенности и добре
Никогда не забывайте историю, изучайте историю. Если вы стреляете в прошлое из пистолета, то будущее выстрелит в вас из пушки. Не забывайте об этом и боритесь со своими недостатками. Хотя трудно побороть, я до сих пор не могу побороть свою эмоциональность, излишнюю откровенность, но я уже… 61 год. Уже меня трудно исправить, как в русской поговорке “горбатого могила исправит”, я уже, наверное, такой и останусь. Но кому-то надо говорить правду, я думаю, пускай она даже и очень плохая. Многим не нравится, и она, конечно, рикошетом и по мне ударит, но кому-то нужно говорить правду. Потому что за свои 61 прожитых лет, я понял, что главная сила у человека — правда. И я всегда побеждал только благодаря правде и только благодаря опоре на добрых людей. На доброту, на лучшие качества людей.
Поэтому я бы вам что пожелал бы… я часто прощаю людей, вот этому можете учиться, потому что у вас впереди не только учеба. Вы будете строить свою жизнь и беспокоит меня процент разводов. Учитесь прощать друг друга: со своей будущей половинкой, со своей парой. Не зря же говорят, такую легенду рассказывают, что сначала Бог создал человека — не мужчину, не женщину — просто человека. Но он стал настолько силен, что Бог разделил пополам и сделал мужчину, и женщину. И сделал так, чтобы трудно было найти свою половинку.
Но если ты находишь свою половинку, ты становишься очень сильным. Поверьте мне, я это испытал на себе, становишься очень сильным. Поэтому берегите добро, не забывайте добро. Даже если кто-то вам сделал маленькое добро — не забывайте, помните об этом.
[…]
Дети мои, главное — живите долго. Иногда будет очень трудно, когда даже не хочется жить. Я это много раз испытывал, это Бог испытывает нас, судьба испытывает нас. И надо жить судьбе назло. Потому что за этими испытаниями всегда приходит хорошее.
Не сломайтесь в трудную минуту! Верьте только в хорошее, и вы добьетесь своего. И со временем скажите, что такая мелочь, а я чуть ли хотел там с дома спрыгнуть и так далее. Поэтому живите долго, вы нам нужны живущими долго, здоровыми и счастливыми. Счастья вам, счастья вам. Поздравляю!
Автор: Айдай Эркебаева
Соавтор: Рустам Халимов