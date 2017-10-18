Ссора Кыргызстана и Казахстана. Хроника событий

Автомобильные заторы, очереди и задержания товаров продолжаются на кыргызско-казахской границе больше недели. Kloop.kg собрал в одном материале все заявления и действия властей двух стран, из-за которых ухудшилась ситуация на контрольно-пропускных пунктах.

С 10 октября на кыргызско-казахской границе начали появляться очереди и автомобильные заторы. Каждый день Пограничная служба Кыргызстана сообщает, что на всех пограничных пунктах с Казахстаном скапливаются более 150 человек. Грузовые фуры, которые перевозят товары в Казахстан, стоят по несколько суток, чтобы проехать через границу, из-за чего образуются заторы в несколько километров.

Что предшествовало ухудшению ситуации на кыргызско-казахской границе — в хронике событий.