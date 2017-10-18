Ссора Кыргызстана и Казахстана. Хроника событий

Автомобильные заторы, очереди и задержания товаров продолжаются на кыргызско-казахской границе больше недели. Kloop.kg собрал в одном материале все заявления и действия властей двух стран, из-за которых ухудшилась ситуация на контрольно-пропускных пунктах.
С 10 октября на кыргызско-казахской границе начали появляться очереди и автомобильные заторы. Каждый день Пограничная служба Кыргызстана сообщает, что на всех пограничных пунктах с Казахстаном скапливаются более 150 человек. Грузовые фуры, которые перевозят товары в Казахстан, стоят по несколько суток, чтобы проехать через границу, из-за чего образуются заторы в несколько километров.
Что предшествовало ухудшению ситуации на кыргызско-казахской границе — в хронике событий.
19 сентября. Встреча Бабанова с Назарбаевым
Кандидат на пост президента и экс-премьер-министр Омурбек Бабанов во время агитационной кампании встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Кыргызские власти посчитали это «попыткой вмешательства» Казахстана в выборы президента. Страны обменялись взаимными нотами протеста.
МИД Кыргызстана расценил слова поддержки Назарбаева в отношении Бабанова как «явное отражение предпочтения казахстанской стороны относительно будущего президента».
«Кыргызская сторона расценивает указанные высказывания, а также широкое освещение казахстанской стороной данной встречи, как попытку повлиять на выбор народа Кыргызстана и вмешательства во внутренние дела», — говорится в сообщении МИДа.
Министерство иностранных дел Казахстана ответило, что встреча Бабанова и Назарбаева соответствуют международной практике, и назвало «домыслами» заявление кыргызского МИДа о вмешательстве в президентские выборы.
7 октября. Речь Атамбаева о казахских властях и Назарбаеве
Во время награждения учителей президент Алмазбек Атамбаев раскритиковал власти Казахстана — он рассказал о «любви» руководства страны к семье свергнутого президента Курманбека Бакиева.
«Я понимаю, что хочет нам навязать таких руководителей именно казахская власть. Они любят Бакиева. Бакиевы до сих пор проводят свои праздники у них в Алматы. Я неоднократно слышал от самых высших людей Казахстана, что Бакиев правильно расстреливал людей», — сказал Атамбаев.
Казахская сторона не оставила без внимания слова кыргызского президента. Министерство иностранных дел в тот же день выразило «решительный протест» и назвало слова Атамбаева «недопустимыми».
«Выражаем уверенность, что безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения в предвыборных целях президента Кыргызстана не смогут нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами», — говорилось в заявлении ведомства.
Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, ложные утверждения президент высказал в «предвыборных целях».
«Безответственные, провокационные по своей сути и ложные утверждения президента, сделанные в предвыборных целях, не должны нанести ущерб многовековым узам дружбы и взаимной помощи между нашими странами», — заявил Сагинтаев.
10 октября. Проблемы с пересечением кыргызско-казахской границы
С вечера 10 октября на контрольно-пропускном пункте «Ак-Жол» («Кордай») начали образовываться большие очереди и автомобильные заторы. Похожая обстановка складывалась и на других КПП кыргызско-казахской границы.
Казахская сторона заявила, что перешла на «усиленный режим» работы — по их словам они проводят операцию по выявлению нелегалов и контрабандистов.
11 октября. Встреча Исакова с президентом Казахстана
Премьер-министр Сапар Исаков поручил установить палатки и обеспечить горячим питанием и водой людей, застрявших на границе. Возле КПП начали дежурить бригады медиков.
В этот же день Исаков на встрече президентов стран СНГ в Сочи заявил, что разговаривал с Назарбаевым о ситуации на границе. По его словам, после разговора казахский президент «пообещал разобраться» с этим вопросом.
12 октября. Опровержение казахского правительства
Казахское правительство опровергло сообщение кабмина Кыргызстана о переговорах Сапара Исакова с Назарбаевым. В пресс-службе заявили, что переговоров по приграничным вопросам не было, и Назарбаев не давал никаких поручений.
«На самом деле, правительству Казахстана поручено провести межправительственную консультацию по данному вопросу (по заторам и очередям на кыргызско-казахской границе — прим. ред.)», — сказали в правительстве.
Кыргызское правительство в свою очередь заявило, что Назарбаев разговаривал с Исаковым об очередях и заторах на кыргызско-казахской границе. «Назарбаев проявил понимание и отметил, что даст соответствующее поручение снять все образовавшиеся вопросы», — сказано в сообщении.
13 октября. Атамбаев назвал «блокадой» ситуацию на границе
Атамбаев заявил, что Кыргызстан не испугается «трехдневной блокады» со стороны властей Казахстана, когда выступал перед военнослужащими в Баткенской области. Это стало первой реакцией президента на усиленные проверки на кыргызско-казахской границе.
По словам главы государства, Казахстан своими действиями «нарушает все нормы и соглашения Евразийского экономического союза».
Атамбаев также обвинил казахские власти в «покупке» и «навязывании» Кыргызстану своей «шестерки» в качестве главы государства на грядущих президентских выборах 15 октября. Под словом «шестерка» президент, скорее всего, имел в виду политика Омурбека Бабанова, участвовавшего в выборах.
15 октября. Атамбаев заявил, что обратится в ЕАЭС по ситуации на границе
На пресс-конференции в день выборов Атамбаев сказал, что «усиленный режим» работы казахских пограничников связан с президентским выборами. Он призвал собрать внеочередное совещание глав государств Евразийского экономического союза, если после выборов ситуация на границе не изменится.
16 октября. Обращение Кыргызстана в ВТО и ответ Казахстана
Утром 16 октября Министерство коммуникаций Казахстана объявило о запрете на ввоз молочной продукции пяти кыргызских компаний. Власти пояснили, что запрет наложили из-за «усиления ветеринарного контроля» на кыргызско-казахской границе.
По данным министерства, это случилось после обнаружения нарушений при проверке ввозимой в Казахстан продукции. Контроль товаров, по словам казахской стороны, проводится по законодательству ЕАЭС, чтобы сократить объем «серого импорта».
В тот же день Министерство экономики Кыргызстана заявило, что Казахстан не соблюдает нормы права Евразийского союза. Кыргызское правительство, в свою очередь, обратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО). Кабмин заявил, что Казахстан нарушает «ключевые» нормы соглашения по тарифам и торговле.
В ответ на это власти Казахстана попросили «не политизировать» ситуацию на границе. «Мы действуем в рамках нашего законодательства. И в рамках тех обязательств, которые мы взяли себе в ЕАЭС», — сказал министр экономики Казахстана Тимур Сулейманов.
По его словам, казахские власти защищают свои экономические интересы, и у любой страны есть право вводить «внутренние меры» в случае необходимости.
Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов заявил, что усиление контроля на кыргызско-казахской границе связано с «процессами дальнейшей интеграции» в Евразийском экономическом союзе.
18 октября. Атамбаев обвинил Казахстан в попытках развалить ЕАЭС
Премьер-министр Сапар Исаков выехал Астану с рабочим визитом на фоне усложнившихся отношений между Кыргызстаном и Казахстаном. Пока неизвестно, с кем встретится и что будет обсуждать Исаков.
В этот же день на награждении президентских стипендиатов Атамбаев признал, что был не прав, когда эмоционально раскритиковал Назарбаева 7 октября. Однако он заявил, что некоторые действия Казахстана «направлены на развал ЕАЭС».
«Назарбаев, наверное, такой же доверчивый человек как я, только проблем больше. Переход с кириллицы на латиницу — это отрезание от России, это совместные учения казахской армии и морпехов США на границе с Россией. Мы видим, последние несколько лет действия Казахстана были направлены на развал Евразийского экономического союза», — сказал он.