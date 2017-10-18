Премьер-министр Сапар Исаков 18 октября посетит Астану с рабочим визитом на фоне усложнившихся отношений между Кыргызстаном и Казахстаном. Пока неизвестно, с кем встретится и что будет обсуждать Исаков в Астане.

О рабочем визите Исакова в Астану главы правительств двух стран договорились в ходе телефонного разговора 17 октября.

Однако пока неизвестно, какие вопросы будет обсуждать Исаков в Астане, но его визит состоится на фоне усложнившихся отношений между странами.

Исаков уже заявлял, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пообещал разобраться с очередями на границе после их переговоров на саммите Евразийского экономического союза, который проходил в Сочи 11 октября.

Однако затем казахское правительство распространило сообщение о том, что Назарбаев не проводил переговоров с Исаковым и никаких поручений по снятию вопросов на границе глава Казахстана не давал.

Кыргызское правительство настаивало на том, что короткий разговор у Исакова и Назарбаева был, и глава Казахстана «проявил понимание и отметил, что даст соответствующее поручение снять все образовавшиеся вопросы».

Ситуация на границе

Пограничники Казахстана 10 октября перешли на усиленный режим работы на кыргызско-казахской границе. Из-за тщательных проверок прибывающих из Кыргызстана людей на границе начали образовываться огромные очереди.

Казахская сторона также наложила запрет на ввоз молочной продукции пяти кыргызским компаниям, а на границе образовались многокилометровые пробки из большегрузов со скоропортящейся продукцией.

Свои действия казахские пограничники объяснили «плановой операцией» по поимке террористов и преступников, а также поиском нарушителей, которые не соблюдают фитосанитарные правила.

Правительство Кыргызстана 17 октября обратилось во Всемирную торговую организацию (ВТО) считая, что Казахстан таким образом нарушает «ключевые» нормы соглашения по тарифам и торговле.

Минэкономики также отметило, что действия казахской стороны на границе противоречат принципам ЕАЭС.

В свою очередь, власти Казахстана призвали Кыргызстан воздержаться от «политизации» проблем на границе, а также заявили, что «защищают свои интересы».

Дипломатический скандал

Ситуация на границе начала усложняться после того, как президент Алмазбек Атамбаев во время выступления перед учителями 7 октября обвинил власти Казахстана «в любви к Бакиевым», а также в том, что они «разворовывают богатства» страны.

Его выступление стало реакцией на то, что кандидат на пост президента Омурбек Бабанов встретился с Назарбаевым во время агитационной кампании.

МИД Кыргызстана обвинил казахские власти во «вмешательстве в избирательный процесс» президентских выборов, прошедших 15 октября.

За заявлением Атамбаева последовала серия реакций со стороны Казахстана — кыргызского президента осудили премьер-министр, МИД и министр социального развития Казахстана.

Глава казахского правительства Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, «ложные» утверждения президент высказал в «предвыборных целях».

МИД Казахстана выразил «решительный протест» на высказывания Атамбаева и посчитал их «недопустимыми» между двумя дружественными государствами.

Атамбаев 18 октября признал, что был не прав, когда эмоционально раскритиковал власти Казахстана.

«Я, наверное, был не прав, когда эмоционально говорил про президента Казахстана. Я об этом эти дни думал. Президент Казахстана верит своему окружению, а окружение президента — это олигархи. Он, наверное, такой же доверчивый, как и я», — цитирует Атамбаева издание «АКИпресс».

По теме: