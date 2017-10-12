Кыргызское правительство заявило, что премьер-министр Сапар Исаков разговаривал с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым об очередях и заторах на границе. Однако в сообщении говорится, что речь не шла о двусторонних переговорах. Ранее кабинет министров Казахстана заявил, что переговоров между Исаковым и Назарбаевым по этому вопросу не было.

Пресс-служба правительства Кыргызстана сообщила, что Назарбаев при разговоре с Исаковым об очередях и заторах на кыргызско-казахской границе «проявил понимание и отметил, что даст соответствующее поручение снять все образовавшиеся вопросы».

«После заседания Высшего Евразийского экономического совета в узком формате в присутствии других участников Исаков выразил благодарность президенту Казахстана за оперативное и положительное решение вопроса. В ответ Назарбаев отметил постоянную готовность оказывать содействие кыргызскому народу и развитию двусторонних отношений», — говорится в сообщении ведомства.

По сообщению кыргызского правительства, Исаков, информируя общественность у себя на фэйсбук-странице, исходил из содержания беседы с Назарбаевым.

Опровержение казахского правительства

Ранее казахское правительство заявило, что переговоров о ситуации на кыргызско-казахской границе между Назарбаевым и Исаковым не было.

По сообщению казахского правительства, Назарбаев не давал никаких поручений правительству Казахстана о снятии всех вопросов на кыргызско-казахской границе, как об этом заявил на своей фэйсбук-странице кыргызский премьер-министр.

По данным пресс-службы Казахстана, на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Сочи Исаков совершил «краткий подход» к Назарбаеву, что подтверждается совместной фотографией.

«На самом деле, правительству Казахстана поручено провести межправительственную консультацию по данному вопросу (по заторам и очередям на кыргызско-казахской границе — прим. ред.)», — сказано в сообщении.

Власти Казахстана напомнили, что на границе по всему периметру проводится «плановая операция» по выявлению террористов, контрабандистов и нарушителей миграционных законов.

Премьер-министр Сапар Исаков заявил вечером 11 октября, что договорился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым о разрешении проблем с очередями на границе двух стран.

«После переговоров, президент Нурсултан Назарбаев дал поручение Правительству Казахстана снять все образовавшиеся вопросы на границе.», — написал он на своей странице в фэйсбуке.

Ситуация на границе

Ситуация на пограничных КПП усугубилась 11 октября после дипломатического скандала между президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым и властями Казахстана — на границах уже более двух суток скапливаются большие очереди.

Люди ожидают по несколько часов, чтобы пройти пограничный контроль. Некоторые автомобили и грузовые фуры с продуктами стоят на пограничных пунктах более суток.

Власти Кыргызстана установили палатки с горячим питанием, питьевой водой и биотуалеты для скопившихся людей на кыргызско-казахской границе.

Кыргызский президент обвинил казахские власти в «любви к [Курманбеку] Бакиеву», свергнутому президенту Кыргызстана, и в том, что они [власти Казахстана] «разворовывают богатства» страны.

Слова кыргызского президента стали реакцией на встречу Назарбаева с Омурбеком Бабановым — основным претендентом на президентских выборах в Кыргызстане и главным оппонентом провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова.

За заявлением Атамбаева последовала реакция от казахских властей. Глава казахского правительства Бакытжан Сагинтаев назвал речь Атамбаева «провокационной, безответственной и лживой». По его мнению, «ложные» утверждения президент высказал в «предвыборных целях».

МИД Казахстана выразил «решительный протест» на высказывания Атамбаева и посчитал их «недопустимыми» между двумя дружественными государствами.

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По теме: Никита Спивак / Informburo.kz