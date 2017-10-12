Провластный кандидат в президенты Сооронбай Жээнбеков не пришел на второй тур дебатов на главном телеканале страны. Свое отсутствие политик объяснил «плотным графиком предвыборной агитации».

На втором туре дебатов Жээнбеков должен был выступить с другими кандидатами в президенты — Адаханом Мадумаровым, Темиром Сариевым, Эрнисом Зарлыковым, Арсланбеком Малиевым и Азимбеком Бекназаровым.

Однако, политик не появился в эфире КТРК. В штабе Жээнбекова сообщили, что он занят в агитации в регионах Кыргызстана.

Кроме Сооронбая Жээнбекова на дебатах отсутствовал и Эрнис Зарлыков, который ранее не выступил и в первом туре дебатов.

Экс-спикер парламента и кандидат в президенты Адахан Мадумаров выразил сожаление, что Жээнбеков отсутствует на дебатах.

«У меня было к нему много вопросов. Я его звал много раз и через WhatsApp, и через фэйсбук, и в Кочкоре», — сказал Мадумаров.

Также Мадумаров выразил свое недовольство тем, что за Жээнбекова агитирует президент Алмазбек Атамбаев.

Во время первого тура теледебатов Жээнбеков постоянно вступал в споры со своим главным оппонентом на выборах — Омурбеком Бабановым.

Жээнбеков назвал Бабанова «птенцом» и «братишкой», а также заявил, что начнет борьбу с коррупцией с него, если станет президентом.

Бабанов ответил, что Жээнбеков «фамильярничает» и пообещал пригласить соперника «на чай», как только станет президентом.

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