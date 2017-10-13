Милиционеров, которые в алкогольном опьянении пытались попасть в клуб «Ретро Метро», а после устроили потасовку и стреляли по зданию, отстранили от должностей. Также на них возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

По факту инцидента МВД провело внутреннее расследование.

В ведомстве вынесли решение о снятии двух милиционеров с занимаемых ими должностей.

Одного из них понизили в должности и отправили на работу в другой отдел, второго отправили в распоряжение органов внутренних дел.

Прокуратура Бишкека завела уголовное дело по статье «Хулиганство».

Согласно Уголовному кодексу Кыргызстана, милиционеров по статье «Хулиганство» могут привлечь к общественным работам или лишить свободы сроком до шести месяцев.

Ранее, 5 октября, отмечая профессиональный праздник двое сотрудников милиции в алкогольном опьянении устроили потасовку и стрельбу у ночного клуба «Ретро Метро».

По теме: