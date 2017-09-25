Троих милиционеров ОВД Чон-Алайского района Ошской области уволили за вымогательство денег.
Пресс-секретарь милиции Ошской области Жанна Сатарбаева в интервью журналисту Kloop.kg сказала, что вина трех милиционеров была доказана во время внутреннего расследования.
«Они были отстранены от занимаемых должностей и не работают больше в милиции», — сказала она.
По словам Сатарбаевой, в милицию обратился гражданин, у которого милиционеры в званиях старшина, старший и младший лейтенант милиции вымогали деньги.
После этого районная прокуратура и Управление собственной безопасности МВД провели внутреннее расследование, которое подтвердило сведения о вымогательстве.
Кроме того, выяснилось, что подозреваемые занимались вымогательством в отношении граждан Кыргызстана, которые возвращались из Таджикистана. Точное количество пострадавших от действий милиционеров пока неизвестно.
Руководство ОВД Чон-Алайского района, где работали уволенные, получило дисциплинарное взыскание.
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