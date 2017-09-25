Штрафы за незаконный отстрел животных, занесенных в Красную книгу, увеличили в несколько раз. Штраф за убийство снежного барса повысили с 500 тысяч до полутора миллионов сомов.

Правительство в несколько раз увеличило штрафы за незаконную охоту и нанесение вреда редким животным.

Согласно постановлению, за отстрел снежного барса браконьеру придется заплатить полтора миллиона сомов, вместо прежних 500 тысяч.

Кроме того, штрафы за охоту на других краснокнижных животных увеличили в несколько раз.

Бурый медведь, марал и джейран — штраф 1 млн сомов (ранее 400 тысяч сомов);

Красный волк, манул, рысь, кабан — штраф 50 тысяч сомов (ранее 25 тысяч сомов);

Гуси, улары — штраф 6 тысяч сомов (ранее 1 600 сомов);

Фазан — 5 тысяч сомов (ранее 1500 сомов);

Голуби, горлицы, кулики, перепела — штраф 1,5 тысячи сомов (ранее 1 тысяча сомов);

Утки всех видов и лысухи — штраф 1500 сомов (ранее 500 сомов).

Также увеличены штрафы за отстрел животных, для охоты на которых нужно брать лицензии. Например, штраф за охоту на кабана без лицензии составит 50 тысяч сомов.

Для иностранцев, которые опубликуют в интернете фото или видео с убитым краснокнижным животным, штрафы увеличатся в три раза.

В Красную книгу Кыргызстана входит 23 вида животных и птиц.

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