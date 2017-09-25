Кандидат в президенты Бакыт Торобаев отказался от бесплатного эфирного времени КТРК. Он считает, что телеканал хочет «очернить» его политическую репутацию.

Торобаев отказался от предоставленного ему по закону 15-минутного бесплатного эфира и участия в теледебатах кандидатов в президенты на КТРК.

«Руководство КТРК в одностороннем порядке реализует в своем эфире информационную политику, целью которой является очернить мою политическую репутацию как кандидата в президенты, я принял решение бойкотировать эфир КТРК», — заявил он.

По словам Торобаева, сотрудничество с КТРК «не имеет смысла», так как телеканал «не способен быть независимым». Политик предложил всем кандидатам, активистам и общественным деятелям «бойкотировать эфиры КТРК».

Глава КТРК Илим Карыпбеков в интервью журналисту Kloop.kg сказал, что пока официального отказа Торобаева от эфирного времени он не получил.

«Мне с утра об этом говорят и про черный пиар, и про недоверие. Но я думаю, что это на самом деле не красит этих кандидатов, потому что я не видел ни одной конструктивной жалобы […] Но мы будем разбираться в этом вопросе», — сказал он.

«Провокационный» сюжет на «Ала-Тоо 24»

Торобаев отказался от сотрудничества с телеканалом, после того как в эфире новостного телеканала «Ала-Тоо 24», который входит в телесемейство КТРК, показали видео о подкупе избирателей со стороны штаба политика.

В сюжете под названием «Агитаторы Торобаева подкупают избирателей» было показано, как предположительно представитель штаба Торобаева за деньги пытается узнать персональные данные граждан.

В штабе Торобаева заявили, что видео не соответствует действительности и его сняли «с участием подставных лиц с целью провокации».

По мнению представителей штаба политика, размещение этого «провокационного сюжета» порочит честь Торобаева.

Торобаев потребовал лишить КТРК аккредитации на выборах. Центризбирком пообещал рассмотреть жалобу кандидата на пост президента.

Ранее в ЦИК с жалобой на КТРК обращался другой кандидат в президенты Омурбек Бабанов, который также обвинил телеканал в распространении ложной информации и «очернении». Он заявил, что собирается подать в суд на КТРК.

Бабанов и Торобаев объединились в середине сентября для участия в выборах президента.

Выборы главы государства пройдут 15 октября, пока за этот пост борются 13 кандидатов.

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