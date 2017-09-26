Восемь кыргызстанцев попали в аварию возле поселка Успенка Кемеровской области. В результате ДТП погибла 38-летняя женщина, еще семь человек госпитализированы.

Посольство Кыргызстана в России сообщило, что авария произошла утром 25 сентября в Кемеровском районе.

В районе поселка Успенка в Кемеровской области водитель минивэна «Тойота Эстима» не справился с управлением и съехал с проезжей части.

По данным посольства, в аварии погибла 38-летняя гражданка Кыргызстана.

Водитель и еще шесть пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы в городскую больницу.

Российская полиция начала расследование по факту аварии.

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