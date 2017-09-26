Пользователи соцсетей сообщают, что агитаторы отдельных кандидатов в президенты ведут сбор копий паспортов потенциальных избирателей. Наблюдатели расценивают такой подход к агитации правовой безграмотностью населения и беспокоятся, что он открывает возможности для подкупа голосов. Центризбирком в свою очередь призывает граждан никому не передавать свои документы.

Оригинал материала опубликован на сайте Радио «Азаттык». Автор материала — Токтосун Шамбетов.

Агитационная кампания перед предстоящими выборами не сильно отличается от предыдущих. А сбор копий паспортов, по всей видимости, стал неотъемлемой частью предвыборных кампаний.

Непрекращающиеся просьбы агитаторов предоставить копию паспорта порядком поднадоели, жалуется бишкекчанка Нуркыз Орунбай кызы. Девушка не совсем понимает, для чего агитаторам паспорт избирателя.

«Соседи и другие люди, которые обращаются ко мне, открыто говорят, что агитаторы кандидатов дают деньги за голоса. Я своими глазами видела, как собирали паспорта. Мои подружки, которые работают в школе, рассказывают, что их тоже принуждают принести паспорта. У меня самой его постоянно спрашивают», — говорит девушка.

Сбором документов избирателей, как правило, занимаются обычные студенты, преподаватели, домкомы или квартальные. Для чего нужны паспорта?

Если в двух словах, то таким образом представители штабов кандидатов отчитываются, что побывали у избирателей и провели агитацию. Их зарплата напрямую зависит от числа людей и домов, которые они успели обойти.

При этом агитаторы не всегда используют законные методы агитации. Они манипулируют людьми, пугают их тем, что сдавшие копию паспорта теперь могут голосовать только за определенного кандидата. Об этом нам рассказал агитатор, пожелавший остаться неизвестным.

«Мы забираем паспорта в качестве гарантии, в штабе мы говорим, что вот этот человек обязательно проголосует за нас. От этого зависит наш заработок. Так всегда было и будет», — рассказывает мужчина.

Специалисты беспокоятся, что факту сбора документов во время выборов не уделяется должного внимания. Они считают, что обычный на первый взгляд метод агитации способствует подкупу голосов и может ограничить право выбора гражданина.

Представитель Коалиции за демократию и гражданское общество Динара Ошурахунова считает, что Центризбирком не предпринимает попыток в вопросе повышения правовой грамотности населения.

«А если завтра их паспорта используют для неблаговидных дел? Этого они не боятся, но боятся последствий того, что проголосуют не за того кандидата. В этом случае большая роль возложена на Центризбирком, который должен больше информировать граждан», — считает Ошурахунова.

В самой избирательной комиссии сообщают, что жалоб по таким фактам не поступало. Представитель информационного отдела ЦИК Анарбек Абасбеков призывает граждан не передавать агитаторам копии своих паспортов и сообщать о нарушениях закона в правоохранительные органы.

«Появляются сообщения о массовых сборах паспортов. Никто не имеет права собирать паспорта, граждане не должны никому их отдавать. Если вы уже передали копию документа, а вам говорят, что “у нас ваши данные, вы теперь обязаны проголосовать за определенного кандидата, иначе мы узнаем”, не верьте. Голосование проходит тайно, узнать, за кого проголосовал человек, невозможно», — говорит Абасбеков.

Несмотря на это, агитаторы продолжают активно собирать данные граждан, о чем свидетельствуют бурные дискуссии в соцсетях. Вместе с тем подтвержденных факты этого с фото или видеоматериалами еще не публиковались.

15 сентября Госрегистрационная служба распространила заявление о том, что ни одному кандидату в президенты сбор копий паспортов не поможет.

Как отмечается, со стороны избирателей увеличились обращения в ГРС с вопросами, для чего агитаторы собирают персональные идентификационные номера (ПИН) граждан. В связи с этим, госорган призвал граждан не передавать копии паспортов и не озвучивать свои ПИН ни одному агитатору.

«Все это противоречит закону. ГРС ответственно заявляет, что сбор копий паспортов или же ПИН — это бесполезное занятие. Ни одному кандидату сбор копий паспортов не поможет», — говорится в заявлении ведомства.

Выборы президента Кыргызстана назначены на 15 октября.