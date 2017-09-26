Милиция Таласской области возбудила уголовное дело по факту поджога баннера провластного кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова. Ранее неизвестные подожгли один баннер и испортили еще два.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство».

Ранее 17 сентября в Манасском районе Таласской области неизвестные подожгли баннер Жээнбекова.

Руководитель предвыборного штаба Жээнбекова по Таласу Мирлан Эсенкулов обвинил в произошедшем оппонентов политика, но конкретных имен не назвал.

Жээнбеков один из главных претендентов на пост президента. Его два основных оппонента два бывших премьер-министра Омурбек Бабанов и Темир Сариев.

Выборы президента пройдут 15 октября, за пост главы государства сейчас борются 13 человек.

Фото: «Азаттык»