Водитель «Мерседеса» не справился с управлением и врезался в грузовик с углем на пересечении проспекта Чуй и улицы Лермонтова. При столкновении вспыхнул пожар, в котором погиб водитель «Мерседеса».

Пресс-секретарь Патрульной милиции Таалай Бугубаев сообщил в интервью журналисту Kloop.kg, что авария произошла в ночь с 25 на 26 сентября.

По его словам, «Мерседес» двигался по проспекту Чуй и, не справившись с управлением, врезался в грузовик с углем, который стоял на обочине у ворот Бишкекской ТЭЦ. Двигатель «Мерседеса» загорелся из-за столкновения.

Прибывшие на место пожарные не успели вытащить 35-летнего водителя из горящей машины, он погиб на месте.

Машины поставили на штрафстоянку. Патрульная милиция назначила судебно-медицинскую и техническую экспертизы.

Фото: «АКИpress»

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