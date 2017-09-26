Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту «принуждения студентов голосовать» за провластного кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова. Ранее в интернете была опубликована аудиозапись, на которой предположительно преподаватель КГЮА угрожает отчислением студентам, которые не проголосуют за Жээнбекова.

Пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что уголовное дело по факту «принуждения студентов КГЮА голосовать» за Жээнбекова возбуждено по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательной комиссии».

Аудиозапись, где предположительно преподаватель КГЮА угрожает студентам отчислением, если они не проголосуют за Жээнбекова, в Генпрокуратуру передал Центризбирком для дачи юридической оценки. Расследование этого дела поручено вести следственной службе МВД.

Руководство Кыргызской государственной юридической академии назвало запись «монтажом».

«Куратор университета подтвердила, что голос на записи принадлежит ей, но отвергает, что говорила эти слова. Ректор академии назвал запись монтажом», — сказала член ЦИК Атыр Абдрахматова.

Аудиозапись была опубликована на YouTube 14 сентября. На записи отчетливо слышно, как предположительно преподаватель КГЮА заставляет студентов зарегистрироваться на избирательном участке при вузе и проголосовать за провластного кандидата Сооронбая Жээнбекова.

«Вы же понимаете, что отдали мне свои паспорта, и вы автоматически голосуете за Жээнбекова. Если вы пойдете и проголосуете за другого человека, то мы вас выявим. Все знают, что КГЮА за СДПК, за Жээнбекова», — говорит она.

Кроме того, она угрожала студентам отчислением, если они не отдадут свой голос за Жээнбекова.

Выборы президента пройдут 15 октября, за пост главы государства борются 13 человек.

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