В твиттере появилось сообщение, что у милиционеров Сокулукского района отбирают паспорта и принуждают голосовать за кандидата провластной партии СДПК Сооронбая Жээнбекова. МВД опровергло сообщение.

Пользователь Z.S.J написал в социальной сети, что у милиционеров Сокулукского района якобы отбирают паспорта и заставляют голосовать за Сооронбая Жээнбекова.

Оказывается у милиционеров в Сокулуке забирают паспорта. Голосовать толька за Жээнбекова! Стыд и срам! #Шайлоо2017 — Z.S.J. (@ZepaSJ) September 15, 2017

МВД опровергло эту информацию.

«Органы внутренних дел в политику не вмешивались и не вмешиваются. Эти сведения не соответствуют действительности. Мы никому не дадими ущемлять избирательные права граждан,тем более своих работников», — сообщила пресс-служба МВД изданию 24.kg.

Ранее была опубликована аудиозапись, на которой якобы преподаватель КГЮА угрожая отчислением призывала студентов голосовать за экс-премьер-министра Сооронбая Жээнбекова.

По словам вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева, правительство «строго» запретило госслужащим и администрации госпредприятий привлекать к предвыборной агитации студентов, врачей и государственных работников.

Выборы президента пройдут 15 октября.

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