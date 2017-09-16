Украинские правоохранительные органы арестовали как минимум двух человек, которые помогли Саакашвили пересечь польско-украинскую границу. Их обвиняют в нарушении общественного порядка и незаконной переправке лиц через границу.

Галицкий районный суд города Львов арестовал жителя Волынской области Украины, помогавшего экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили пересечь украинско-польскую границу. Имя задержанного не сообщается.

Мужчину обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

Незаконная переправка лиц через госграницу Украины;

Групповое нарушение общественного порядка;

Сопротивление сотруднику правоохранительных органов.

Также за «применение силы к пограничникам» арестовали сторонника Саакашвили Александра Бурцева.

Между тем, Саакашвили побывал во Львове, Херсоне, Черновцах и других городах Украины, где он встречается со сторонниками и рассказывает о планах своей политической партии «Движение новых сил».

Ранее Саакашвили пересек границу несмотря на то, что власти запретили ему въезд в страну. Его сторонники, ждавшие его на границе, сломали кордон и ввели политика на территорию Украины.

МВД Украины возбудило уголовное дело против самого Саакашвили по факту незаконного пересечения границы. Правоохранители утверждают, что его сторонники устроили драку, в которой пострадало 13 полицейских.

До этого украинские власти лишили политика гражданства и обещали арестовать его, если он попытается попасть в Украину. Сам Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко «наплевал на конституцию», лишив его гражданства.

Экс-президента Грузии лишили украинского гражданства, когда он находился в США. Тем не менее с паспортом Украины он вылетел из США, пересек Европу и добрался до Украины.

Почему Саакашвили лишили украинского гражданства?

Политик лишился гражданства в июле этого года по указу президента Порошенко. Власти объяснили это тем, что при заполнении анкеты на получение гражданства, он дал ложные данные.

Саакашвили написал, что не находится под следствием ни в Украине, ни за ее пределами. Однако, по официальным данным, он заочно осужден в Грузии. Его обвиняют

По словам Саакашвили, с момента получении украинского гражданства в Грузии на него не завели ни одного нового уголовного дела.

«А те, что были открыты, ни одна страна в мире не признает, и Украина тоже отказалась их признавать раньше», — сказал политик.

Сейчас у Саакашвили нет больше и грузинского гражданства, от которого он отказался в пользу украинского в 2015 году, когда стал советником Порошенко, а после был назначен губернатором Одесской области.

Уже в 2016 году, раскритиковав украинского лидера и его окружение за отсутствие реформ, он ушел в оппозицию и создал партию «Движение новых сил».

Саакашвили также был президентом Грузии с 2004 по 2013 год, но бежал из страны после серии расследований и обвинений в коррупции. Интерпол отказался задерживать политика.

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