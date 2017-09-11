Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который вечером 10 сентября в окружении сторонников прорвался через границу страны, прибыл во Львов. Милиция возбудила уголовное дело по факту прорыва границы. Ранее власти Украины лишили Саакашвили гражданства и запретили ему въезжать в страну.

Саакашвили прибыл во Львов в компании бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко и сотни сторонников. Политиков встретил мэр Львова Андрей Садовый.

Posted by Mikheil Saakashvili on Sunday, September 10, 2017

Присутствующие люди аплодировали и кричали: «Добро пожаловать во Львов», «Слава Украине!», «Ура!», «Миша, мы с тобой!» и другие лозунги.

На встрече с жителями Львова, Саакашвили заявил, что будет «бороться и не предаст Украину».

Ранее, 10 сентября Саакашвили перешел через украинскую границу после того, как его сторонники прорвали кордон.

МВД Украины возбудило уголовное по факту «незаконной переправки лиц через государственную границу». Саакашвили и его соратникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Лишение украинского гражданства Саакашвили

Саакашвили лишили украинского гражданства 26 июля 2017 года по указу президента Петра Порошенко. При этом, по Конституции страны «гражданин Украины не может быть лишен украинского гражданства».

Власти Украины назвали причиной лишения Саакашвили гражданства ложные данные, которые политик внес в анкету, когда становился украинским гражданином.

Саакашвили указал, что не находится под следствием ни в какой стране, однако, по официальным данным, политик заочно осужден в Грузии.

В Грузии Саакашвили обвиняют сразу по нескольким статьям — «Растрата государственного бюджета» и «Превышение должностных полномочий». Власти страны объявили его в розыск еще в августе 2014 года.

Сам Саакашвили заявляет, что с момента получения гражданства Украины в Грузии на него не заводили дел.

Сейчас у Саакашвили нет гражданства ни одной страны мира. От грузинского гражданства политик отказался в пользу украинского, чтобы занять должность губернатора.

Как экс-президент Грузии стал украинским губернатором

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прибыл в Украину после событий на Майдане, и в 2015 году получил гражданство страны.

В 2015 году Саакашвили занимал должность советника президента Петра Порошенко и был внештатным консультантом по вопросам реформ. В том же году президент Украины назначил Саакашвили губернатором Одесской области.

Однако вскоре политик раскритиковал премьер-министра Арсения Яценюка за отсутствие реформ. Яценюк, в свою очередь, потребовал, чтобы Саакашвили покинул Украину.

В 2016 году Саакашвили ушел в оппозицию, недовольный политикой украинского лидера и его окружения, и отказался от поста губернатора.

Он создал партию «Движение новых сил» и потребовал досрочных выборов парламента. На момент лишения гражданства, политик находился в США, где гостил у своих родственников.

Саакашвили заявлял, что вернется в Украину не смотря ни на что.

«Я прожил в Украине более 13 лет, участвовал в трех революциях. У меня лишь одно гражданство — украинское, и я не буду его лишен. Я не останусь где-либо еще и не изменю свой статус, я буду бороться за свое законное право вернуться на Украину», — говорил политик.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013-й год. Однако он бежал из страны после обвинений в коррупции и серии расследований.

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