Национальный центр по предупреждению пыток сообщил, что осужденного во время перевозки из одной колонии в другую «жестоко избили» неизвестные лица. Государственная служба исполнения наказаний ведет проверку инцидента.

По данным Национального центра, осужденного перевозили 5 сентября из колонии №27 в колонию №21.

За территорию колонии осужденного вывезли рано утром в сопровождении конвоя.

«По словам пострадавшего, после того как его вывели за территорию учреждения, его жестоко избили неизвестные лица. Заключенного в большей части били по голове, рукам и ногам», — сообщили в центре.

В центре зафиксировали царапины и гематомы на теле осужденного.

Сотрудники центра направили материалы в прокуратуру для принятия соответствующих мер.

В Государственной службе исполнения наказаний сообщили в интервью журналисту Kloop.kg, что проводится проверка по этому инциденту.

«Сейчас мы проверяем эту информацию, потому что не уверены в ее достоверности», — сказали в ГСИН.

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