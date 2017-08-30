Наццентр по предупреждению пыток сообщил, что в исправительной колонии №8 надзиратели избили двух заключенных. Государственная служба исполнения наказаний это отрицает.
Пресс-секретарь ГСИНа Александр Никсдорф сообщил в интервью журналисту Kloop.kg, что сотрудники колонии отрицают факт избиения заключенных.
«Начальник колонии говорит, что эти заключенные нарушили распорядок и за это они были наказаны. Их поместили в штрафной изолятор, их никто не бил. Вполне возможно, они эти синяки сами себе нанесли, а потом родственники уже вызвали комиссию», — сказал он.
Сотрудники Национального центра по предупреждению пыток зафиксировали синяки и ссадины у двух заключенных 23 августа.
Заключенные подали в Наццентр два заявления, они утверждают, что их избили сотрудники исправительной колонии.
Сейчас заявления направлены в прокуратуру для проверки.
Фото: «АКИpress»
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