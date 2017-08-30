Оригинал материала опубликован на сайте «Настоящее время». Автор статьи — Шавкат Тургаев

Одиннадцатиклассник из Бишкека Садык Казиев снимает ролики в соцсетях, в которых переводит песни на язык жестов. Он делает это, чтобы помочь понять смысл песен тем, кто не может слышать. Языку жестов Садыка обучали с раннего детства глухонемые родители.

Садык Казиев вспоминает, что его первые видеозарисовки в инстаграме вызвали больше вопросов, чем ответов. В комментариях ему писали: «Зачем он машет руками во время исполнения песни?»

«Были как хорошие, так и плохие комментарии. Кто-то думал, что я какой-то ненормальный, что я просто какой-то бред делаю, – вспоминает юноша. – Писали те, кто не понимал, что я делаю».

«Это помощь для аудитории соцсети, которая не может слышать», – ответил Садык недоумевающим подписчикам.

После этого отзывы на его видео были только положительные. Садык говорит, что ему было особенно приятно, когда на ролики откликнулась его целевая аудитория – глухие и слабослышащие.

«Мне стали писать как дети, так и взрослые глухонемые. Им очень понравилась задумка. Они сказали, что это их мотивирует не грустить», – рассказывает старшеклассник.

Сам Садык родился абсолютно здоровым. Языку жестов его обучили глухие родители. Так что с самого раннего детства он в семье был незаменимым помощником.

«Как только я освоил язык жестов, родители меня начали брать по делам в качестве переводчика, – вспоминает он. – Это был дополнительный опыт. К десяти годам я уже мог в совершенстве общаться на этом языке».

Став старше, Садык решил помогать с переводом не только родителям, но и другим людям, которые ничего не слышат.

«Я хотел просто объяснить смысл песни, текст. И передать эмоцию для тех, кто не слышит, – замечает он. – Главное – точно передать настроение песни. Текстовый перевод в полной мере прочувствовать это не позволяет, а жестикуляция как раз помогает прочувствовать ритм, темп. Если он быстрый, то ты переводишь быстро-быстро, а когда идет припев, то плавно переводишь, как и в песне. Людям это нравится».

В коллекции Садыка уже есть песни на кыргызском, русском и английском языках. Многие подписчики просят юношу перевести и выложить в сеть их любимые песни. Глухим он никогда не отказывает.