В парламенте Казахстана прошло слушание, на котором был представлен проект казахского алфавита на основе латиницы. Предполагается, что алфавит будет состоять из 25 символов и не будет включать дополнительных графических знаков.

Проект алфавита, состоящего из 25 знаков, презентовал директор координационно-методического центра развития языков Ербол Тлешов.

По его словам, алфавит составлен с учетом языковой системы казахского языка и мнений экспертов.

Директор Института языкознания Ерден Кажыбек сказал, что каждая буква алфавита будет обозначать один звук и не будет включать дополнительных графических знаков.

«Мы единогласно поддержали эту версию, поэтому прошу вас принимать эту версию как консолидированное мнение всех казахстанских ученых, имеющих отношение к этому вопросу», — сказал Кажыбек.

Вице-министр образования и науки Асхат Аймагамбетов заявил, что после утверждения внедрение нового алфавита в учебный процесс будет вестись системно и по графику.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о переходе казахского алфавита на единый стандарт на основе латиницы в апреле этого года.

По его словам, новый алфавит позволит эффективнее модернизировать общество, облегчит коммуникацию с внешним миром и поможет детям учить английский язык.

К 2025 году планируется закончить перевод документации на новый алфавит и печать периодических изданий и учебников.

Казахстан использовал латинские буквы с 1929 по 1940 годы, после чего в ходе реформы страна перешла на кириллицу.

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