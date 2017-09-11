Чешская компания Liglass Trading, которая выиграла тендер на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС, должна выплатить 37 млн долларов до 18 сентября. Эти деньги пойдут на погашение долга Кыргызстана перед российской компанией «РусГидро».

Вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенкул Зилалиев сообщил, что чешская компания может перевести $37 млн, которые Кыргызстан должен российской компании «РусГидро», до 18 сентября. По его словам, ранее «была неверно истолкована» информация о том, что инвесторы должны перечислить средства до 22 августа.

«На самом деле срок начался с того момента, когда соглашение подписано компанией «Электрические станции» и Национальным энергохолдингом.[…] Он заканчивается 18 сентября 2017 года. У нас еще есть одна неделя», — сказал Зилалиев.

Чешская компания Liglass Trading в начале июля выиграла тендер на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС в Кыргызстане. Руководство пообещало не только проинвестировать завершение строительства ГЭС, но и оплатить долг Кыргызстана перед «РусГидро» в $37 млн.

Кыргызстан задолжал российской компании после того, как в одностороннем порядке разорвал соглашение с «РусГидро». По словам президента Алмазбека Атамбаева, причиной разрыва соглашения стало состояние экономики России, которая «находилась не на подъеме».

Российская компания на тот момент уже успела построить некоторые объекты для Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

Позже Атамбаев на своей пресс-конференции в июле 2017 года заявил, что расторгнет соглашение с Liglass Trading при одном условии — если чешская компания не погасит долг Кыргызстана перед «РусГидро».

Скандал вокруг Liglass Trading начался после публикаций в чешских и кыргызских СМИ о том, что это «убыточная компания».

Однако глава фирмы Михал Смелик опроверг сообщения СМИ, заявив, что на счетах компании находится $383 млн.

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