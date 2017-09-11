Лидер партии «Онугуу Прогресс» и кандидат в президенты Бакыт Торобаев заявил о том, что инициатива создания единой партии «Кайра жаралуу» («Возрождение») приостановлена. Выбор единого кандидата от политобъединения не состоится.

По словам Торобаева, партия «Онугуу Прогресс» выполнила все договоренности перед объединением.

«Попытка создания единой партии приостановлена. Вы сами видите ситуацию. В соглашении, подписанном тремя партиями и четырьмя политиками, был пункт о выдвижении единого кандидата на должность президента. Это не реализовано. Съезд по созданию новой партии не состоится», — сказал Торобаев в интервью радио «Азаттык».

Идея о создании единой партии «Кайра жаралуу» была объявлена 6 августа, когда лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров, глава «Ата-Журта» Камчыбек Ташиев, и лидер «Онугуу Прогресс» Бакыт Торобаев и Ахматбек Келдибеков подписали соглашение.

Политики заявили, что новая партия должна поддержать единого кандидата на пост президента во время избирательной кампании.

Позже на основе конкурса было выбрано название для партии — «Кайра жаралуу», что в переводе с кыргызского означает «возрождение».

Однако один из членов политобъединения, лидер партии «Ата-Журт» Камчыбек Ташиев 11 сентября заявил о поддержке кандидата в президенты от провластной партии СДПК Сооронбая Жээнбекова.

По словам представителя «Ата-Журт», такое решение было принято ради сохранения «стабильности и спокойствия народа».

Выборы президента состоятся 15 октября. За пост главы государства сейчас борются 13 человек.

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