Политики Бакыт Торобаев, Камчыбек Ташиев, Ахматбек Келдибеков и Адахан Мадумаров назвали свою новую партию «Кайра Жаралуу» — «Возрождение». Однако пока неизвестно, какого политика выдвинут от партии для участия в выборах президента.

Торобаев написал в своем фэйсбуке, что политики выбрали такое название для партии, потому что они стремятся к «возрождению идеологии и традиций народа».

«Смысл его [названия] заключается в том, что одной из целей нашего объединения было стремление снова возродить идеологию нашего многонационального народа, его традиционные ценности, культуру и национальный дух», — написал политик.

Однако пока неизвестно имя единого кандидата от партии, который будет участвовать в выборах президента. На 31 августа Центризбирком зарегистрировал только двух политиков из объединения в качестве кандидатов в президенты — Бакыта Торобаева и Адахана Мадумарова.

Ранее Торобаев объявил конкурс среди пользователей фейсбука на разработку названия и логотип новой партии. Победившему он обещал подарить Айфон 7.

В итоге победителем стал 23-летний Алмаз Азимбеков, который сейчас находится в Москве. Торобаев пообещал связаться с ним по скайпу и опубликовать видеотрансляцию.

Политики решили объединиться в партию в начале августа, чтобы поддержать одного кандидата.

Из этих четверых политиков во власти находится только Торобаев — его партия «Онугуу-Прогресс» входит в парламент Кыргызстана и занимает там 13 из 120 мест.

Сами выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября этого года. Это будут первые в истории Кыргызстана выборы, когда власть перейдет от одного легитимно избранного президента к другому легитимно избранному президенту.

На 31 августа Центризбирком зарегистрировал только шесть кандидатов в президенты, среди которых претендент от провластной социал-демократической партии (СДПК) Сооронбай Жээнбеков. Регистрация кандидатов будет продолжаться до 10 сентября.

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