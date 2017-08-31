Президент Алмазбек Атамбаев во время поздравительной речи, посвященной Дню независимости, заявил, что против кандидата от СДПК Сооронбая Жээнбекова «ведется кампания». Атамбаев сказал, что если Жээнбеков победит на выборах, то продолжится курс по «очищению страны от коррупции».

Выступая перед собравшимися на площади Ала-Тоо в Бишкеке, президент заявил, что против кандидата от пропрезидентской социал-демократической партии Сооронбая Жээнбекова «началась кампания еще задолго до выборов».

«Лозунг один — кто угодно, только не кандидат от СДПК, потому что если кандидат от СДПК победит на выборах, то продолжится курс Атамбаева, курс по очищению страны от коррупции, грязи и воров», — заявил Атамбаев.

Президент добавил, что если Жээнбеков победит на выборах в президенты, то страна продолжит укреплять отношения с «братскими странами как Россия и Китай».

По словам Атамбаева, против Жээнбекова объединились «и беглые президенты, и временщики, и политиканы, некоторые НПО, и СМИ», которые заявляют, что «Атамбаев ничего не сделал».

Атамбаев еще раз заверил, что административный ресурс «ничего не решит на выборах». Он призвал избирателей «слушать голос совести, а не кошелек».

30 августа на открытии бишкекской ТЭЦ президент заявил, что избирателям стоит бояться «не административного ресурса, а финансового». По мнению президента, именно «финансовый ресурс зайдет с избирателем в кабинку».

Слова президента прозвучали после того, как другие кандидаты в президенты — Темир Сариев и Рита Карасартова — обвинили Жээнбекова в «использовании административного ресурса». Однако ЦИК не нашел нарушений в действиях Жээнбекова.

Ранее Атамбаев поддержал Жээнбекова, назвав его «честным человеком» и «хорошим выбором для страны». Тогда в ЦИКе слова президента не посчитали агитацией, поскольку на тот момент Жээнбеков еще не был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты.

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