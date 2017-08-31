Городской суд Оша постановил взять под стражу подозреваемых в убийстве и обезглавливании 51-летней Жумагул Арзыбаевой. Одна из задержанных — Умсунай — приходилась снохой убитой. Старшую сестру Умсунай обвиняют в соучастии в преступлении.

Пресс-служба ГУВД Оша сообщила, что задержанные будут находиться в следственном изоляторе, пока идет следствие.

«Суд вчера ввел такие санкции, и мы их перевели в СИЗО. До 30 октября они будут там, пока следствие идет. Вчера им и обвинения предъявили», — сказал пресс-секретарь УВД Оша Замир Сыдыков в интервью Kloop.kg.

Ранее в милиции заявили, что задержанная Умсунай призналась в убийстве своей свекрови Жумагул Арзыбаевой. По словам Умсунай, она убила свекровь, «чтобы сохранить семью».

Согласно показаниям Умсунай, свекровь все время говорила, что девушка не достойна ее сына. После ссоры, по ее словам, она убила камнем свекровь, которая спала в своей комнате. Затем она рассказала все своей старшей сестре.

Женщины решили скрыть следы преступления — они обезглавили тело Арзыбаевой и попытались отрезать руки и ноги, но не смогли.

Вечером они вывезли тело в мусорный контейнер, а пакет с головой выбросили в другой мусорный бак.

Тело обнаружили дворники 28 августа. В ночь на 29 августа девушек задержали.

Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства. Поиски головы убитой еще продолжаются.

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