Аксыйский районный суд Джалал-Абадской области оштрафовал на полторы тысячи сомов шестерых человек, участвовавших в драке, возникшей из-за споров вокруг местного кладбища Баба-Ата. Ранее местные жители обвинили смотрителя кладбища и его знакомых в избиении и написали заявление в милицию.

Суд приговорил шестерых человек к 18 часам общественных работ и к штрафу в полторы тысячи сомов по статье «Мелкое хулиганство».

В милиции Джалал-Абадской области сообщили, что конфликт между сельчанами и смотрителем кладбища возник из-за недопонимания.

«3 сентября смотритель кладбища Баба-Ата и местные жители подрались. После этого сельчане обратились в милицию с заявлением. Милиция провела на месте разъяснительную работу. Конфликтовавшие стороны встретились 6 сентября и попытались прийти к миру», — сказала пресс-секретарь УВД Джалал-Абадской области Самара Кадырова.

По словам жителей села Итагар, рядом с которым находится кладбище, противоречия между ними и смотрителем длятся давно. Сельчане недовольны работой смотрителя.

Местные жители считают кладбище священным местом паломничества. Сюда часто приезжают бездетные пары и проводят обряд жертвоприношения в надежде завести ребенка.

Последний конфликт возник из-за того, что смотритель не пускал местных жителей на кладбище, а также не ухаживал за ним должным образом.

«Временный смотритель не пускает на священное место женщин, желающих прочитать молитву. Сюда приходит множество женщин, чтобы помолиться в надежде забеременеть. Действия смотрителя вызвали недовольство народа. Из-за того, что смотритель не ухаживал за этим священным местом, мы пошли туда, чтобы отгородить территорию», — сказал местный житель Маралбек Жоробаев.

Жители высказали свои претензии смотрителю, после чего он позвал несколько своих знакомых. В итоге между сельчанами и этими людьми возникла потасовка.

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