Жители села Итагар Аксыйского района Джалал-Абадской области вышли на митинг 6 сентября. Они заявили, что двумя днями ранее их избили местные священнослужители, когда жители хотели убраться на местном кладбище. ДУМК и МВД опровергают, что в инциденте участвовали священнослужители.

По словам жителя села Итагар Куттубека Мырзамамыт уулу, конфликт начался 4 сентября, когда сельчане хотели убраться на местном кладбище Баба-Ата и установить на могилах оградки.

Смотритель кладбища отказался впускать сельчан, потому что «кладбище священное». Жители села раскритиковали смотрителя из-за того, что он не ухаживал за кладбищем должным образом.

После этого, по словам Мырзамамыт уулу, смотритель привел своих знакомых священнослужителей, которые начали запугивать жителей села.

Сельчанин добавил, что вскоре между участниками конфликта произошла перепалка, которая переросла в драку. Жители села также заявили, что им запретили приходить на местное кладбище.

«Сотрудники милиции провели встречу между сельчанами и священнослужителями. Но они даже при милиции начали запугивать жителей. Сельчане, высказавшиеся против действий священнослужителей, стали опасаться за свою жизнь, так как в их адрес поступали угрозы о возможной физической расправе», — сказал Мырзамамыт уулу.

После этого жители села вышли на митинг, чтобы выразить свое недовольство.

В Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК) заявили, что смотрители кладбища не числятся в структуре муфтията и не являются священнослужителями. Кроме того, в ДУМК заверили, что в инциденте не участвовали религиозные деятели.

Представитель Министерства внутренних дел сказал в интервью журналисту Kloop.kg, что люди, которые участвовали в инциденте, «не имеют никакого отношения к духовенству». В ведомстве также опровергли факт драки и избиения сельчан.

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