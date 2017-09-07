Власти Таджикистана призвали своих граждан носить национальную одежду через рассылку SMS-сообщений. Таким образом в стране реализуется закон об обязательном ношении национальной одежды и знании таджикского языка.

Абоненты мобильных операторов в стране 6 сентября получили SMS-сообщения с призывом носить традиционную одежду.

«Ношение национальной одежды обязательно!”, “Уважайте национальную одежду”, “Давайте превратим ношение национальной одежды в добрую традицию”» — содержание SMS-сообщений, которые получили более шести миллионов человек.

В комитете по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана утверждают, что таким образом реализуется закон об обязательном ношении традиционной одежды и знании таджикского языка.

Запрет на хиджабы, бороды и юбки

Ранее президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон об обязательном ношении традиционной одежды и знании таджикского языка.

Глава государства неоднократно высказывался против чрезмерной исламизации. Он призывал граждан следовать традициям, отказываясь от мусульманской одежды в пользу национальных нарядов.

За нарушение этих требований, власти начнут штрафовать граждан на сумму от 30 тысяч сомони (около 3,5 тысяч долларов), а госслужащих и чиновников будут увольнять.

Местные эксперты считают, что нововведения усилят политику властей запретить хиджаб или другую, не национальную одежду.

Ранее в стране школьникам запретили носить бороды, хиджабы, рваные джинсы и короткие, обтягивающие юбки, а студентам теперь запрещено приезжать в университеты на собственных машинах. За нарушение их могут исключить.

Кроме того, власти запретили организовывать «пышные» мероприятия для того, чтобы не допустить расточительства.

К примеру, свадьба должна проходить в строго определенное властями время и не продолжаться более трех часов. Также обрезание или празднование сорока дней после рождения ребенка, нужно проводить в кругу семьи без убоя скота и приглашения музыкантов и ведущих.

По теме: