Парламент Таджикистана принял поправки в законы об образовании — теперь учащиеся, которые будут приезжать на учебу на своей машине, будут исключены без возможности восстановления.

Депутаты таджикского парламента единогласно проголосовали за поправки в законы об образовании, инициированные президентом Эмомали Рахмоном.

Теперь школьникам и студентам запрещено приезжать на учебу на личных автомобилях. Студентам за единичный случай нарушения грозит исключение сроком на три года, а школьникам, учащимся ПТУ и колледжей — на год.

Депутат парламента Саиджафар Усмондоза заявил, что данные ограничения распространяются на учащихся лишь на время посещения учебных заведений. Все остальное время они также могут пользоваться своими машинами.

«Принятые поправки запрещают студентам приезжать на занятия на учебу за рулем автомашины, но мы не запрещаем студентам садиться за руль в других случаях. Сотрудники ГАИ это должны учесть», — сказал депутат.

Ранее министерство образования Таджикистана объявило о новых правилах посещения школ.

По новым требованиям, девочкам запрещается приходить в школу накрашенными, а также носить кольца и серьги. Мальчикам же запрещено посещать школу, имея бороду. Под запрет также попали рваные джинсы и футболки с символикой других стран.

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