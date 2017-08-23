Первомайская администрация Бишкека потребовала от организаторов флэшмоба «Музыкальный Эркиндик» получения официального разрешения. Сама акция проводится в 11 раз, и власти ранее не спрашивали о её согласовании.

Канат Бейшенов — заместитель акима Первомайского района Бишкека — потребовал у организатора флэшмоба «Музыкальный Эркиндик» Данияра Аманалиева официальное разрешение на проведение мероприятия.

Об этом написал Аманалиев в фэйсбуке, а позже и сам Бейшенов подтвердил в интервью Kloop.kg.

«Разрешение на проведение любого мероприятия в черте города требуется. Это вопрос безопасности самих участников акции и мирных слушателей», — сказал заместитель акима.

Бейшенов добавил, что подобные акции должны согласовываться с властями, чтобы «не случилось накладок».

«26 августа также планируется другое государственное мероприятие, посвященное снежным барсам Кыргызстана. Оно тоже пройдет в центре города, как и этот флэшмоб», — сказал он.

Городской чиновник добавил, что администрация могла бы помочь проведению мероприятия: выделить розетки для доступа к электричеству, информационную поддержку или привлечь милицию для патрулирования бульвара.

В итоге, Бейшенов сказал журналисту Kloop.kg, что проводить акцию можно и без разрешения, но лучше уведомлять власти о проведении мероприятий.

«Никакие меры [в отношении мероприятия] приниматься не будут. Но если вдруг что-то случится, то это будут проблемы организаторов», — сказал он.

Сам Аманалиев — со-основатель творческой студии Ololo и организатор акции — считает, что на подобные творческие акции не нужно официальное разрешение.

«Я считаю противозаконными любые требования о получении разрешения на игру на музыкальных инструментах на улицах города», — сказал он.

Музыкальный флэшмоб

«Музыкальный Эркиндик» — музыкальный флэшмоб, организованный творческим объединением Ololo. Цель мероприятия — познакомить граждан страны с различными музыкальными направлениями.

Флэшмоб проводится ежемесячно на одной из центральных улиц Бишкека, бульваре Эркиндик.

Музыканты разных направлений и разных степеней владения инструментом играют прохожим в течение нескольких часов. При этом, как говорят сами организаторы мероприятия, никакого политического или иного подтекста мероприятие не несет.

Согласно планам организаторов, «Музыкальный Эркиндик» пройдет 26 августа, в 18:00 вечера.

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