Центризбирком закончил рассматривать подписные листы от кандидатов в президенты. Всего комиссия зарегистрировала 13 кандидатов. Незарегистрированные претенденты на пост президента могут оспорить решение ЦИКа в суде до 10 сентября.
По словам сотрудницы пресс-службы ЦИКа, регистрация кандидатов завершится 10 сентября, однако комиссия уже рассмотрела подписные листы всех претендентов на пост президента.
«Если кто-то недоволен решением ЦИКа, то он может обжаловать это в суде до 10 сентября», — сказала сотрудница пресс-службы ЦИКа.
На 7 сентября ЦИК зарегистрировал 13 кандидатов в президенты:
- кандидата от провластной социал-демократической партии Сооронбая Жээнбекова;
- бывшего премьер-министра Темира Сариева;
- бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова;
- экс-вице-мэра Бишкека Эрниса Зарлыкова;
- бывшего генпрокурора Азимбека Бекназарова;
- экс-спикера парламента Адахана Мадумарова;
- депутата Бакыта Торобаева;
- экс-депутата Камчыбека Ташиева;
- активистку Токтайым Уметалиеву;
- автора мема «Зима не будет» Арстанбека Абдылдаева;
- лидера партии «Аалам» Арсланбека Малиева;
- председателя партии «Жаны-Доор» Улугбека Кочкорова;
- общественного деятеля Таалантбека Масадыкова.
Недовольными решением ЦИКа в отказе регистрации оказались правозащитница Рита Карасартова, со-основатель Американского университета в Центральной Азии Камилла Шаршекеева, экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков и бывший омбудсмен Турсунбек Акун. Все они заявили, что обжалуют решение Центризбиркома в суде
Выборы президента состоятся 15 октября.
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