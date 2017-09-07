Центризбирком закончил рассматривать подписные листы от кандидатов в президенты. Всего комиссия зарегистрировала 13 кандидатов. Незарегистрированные претенденты на пост президента могут оспорить решение ЦИКа в суде до 10 сентября.

По словам сотрудницы пресс-службы ЦИКа, регистрация кандидатов завершится 10 сентября, однако комиссия уже рассмотрела подписные листы всех претендентов на пост президента.

«Если кто-то недоволен решением ЦИКа, то он может обжаловать это в суде до 10 сентября», — сказала сотрудница пресс-службы ЦИКа.

На 7 сентября ЦИК зарегистрировал 13 кандидатов в президенты:

  1. кандидата от провластной социал-демократической партии Сооронбая Жээнбекова;
  2. бывшего премьер-министра Темира Сариева;
  3. бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова;
  4. экс-вице-мэра Бишкека Эрниса Зарлыкова;
  5. бывшего генпрокурора Азимбека Бекназарова;
  6. экс-спикера парламента Адахана Мадумарова;
  7. депутата Бакыта Торобаева;
  8. экс-депутата Камчыбека Ташиева;
  9. активистку Токтайым Уметалиеву;
  10. автора мема «Зима не будет» Арстанбека Абдылдаева;
  11. лидера партии «Аалам» Арсланбека Малиева;
  12. председателя партии «Жаны-Доор» Улугбека Кочкорова;
  13. общественного деятеля Таалантбека Масадыкова.

Недовольными решением ЦИКа в отказе регистрации оказались правозащитница Рита Карасартова, со-основатель Американского университета в Центральной Азии Камилла Шаршекеева, экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков и бывший омбудсмен Турсунбек Акун. Все они заявили, что обжалуют решение Центризбиркома в суде

Выборы президента состоятся 15 октября.

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