Центризбирком закончил рассматривать подписные листы от кандидатов в президенты. Всего комиссия зарегистрировала 13 кандидатов. Незарегистрированные претенденты на пост президента могут оспорить решение ЦИКа в суде до 10 сентября.

По словам сотрудницы пресс-службы ЦИКа, регистрация кандидатов завершится 10 сентября, однако комиссия уже рассмотрела подписные листы всех претендентов на пост президента.

«Если кто-то недоволен решением ЦИКа, то он может обжаловать это в суде до 10 сентября», — сказала сотрудница пресс-службы ЦИКа.

На 7 сентября ЦИК зарегистрировал 13 кандидатов в президенты:

кандидата от провластной социал-демократической партии Сооронбая Жээнбекова; бывшего премьер-министра Темира Сариева; бывшего премьер-министра Омурбека Бабанова; экс-вице-мэра Бишкека Эрниса Зарлыкова; бывшего генпрокурора Азимбека Бекназарова; экс-спикера парламента Адахана Мадумарова; депутата Бакыта Торобаева; экс-депутата Камчыбека Ташиева; активистку Токтайым Уметалиеву; автора мема «Зима не будет» Арстанбека Абдылдаева; лидера партии «Аалам» Арсланбека Малиева; председателя партии «Жаны-Доор» Улугбека Кочкорова; общественного деятеля Таалантбека Масадыкова.

Недовольными решением ЦИКа в отказе регистрации оказались правозащитница Рита Карасартова, со-основатель Американского университета в Центральной Азии Камилла Шаршекеева, экс-спикер парламента Ахматбек Келдибеков и бывший омбудсмен Турсунбек Акун. Все они заявили, что обжалуют решение Центризбиркома в суде

Выборы президента состоятся 15 октября.

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