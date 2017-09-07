Сотрудники Госкомитета нацбезопасности задержали кыргызстанца, подозреваемого в планировании теракта на мероприятиях «государственного значения». По версии сотрудников спецслужбы, он является активным членом «Исламского государства».

По сообщению ГКНБ, подозреваемый планировал совершить террористический акт во время мероприятий «государственного значения».

В доме задержанного при обыске нашли взрывчатые вещества, элементы для создания взрывного устройства, а также материалы «экстремистского характера».

Кроме того, по версии ГКНБ, задержанный является активным членом террористической организации «Исламское государство».

По этому факту возбудили уголовное дело по статьям «Незаконное приобретение, передача, сбыт огнестрельного оружия и взрывчатых веществ», а также «Подготовка к террористическому акту группой лиц».

Задержанный находится в следственном изоляторе ГКНБ.

В конце августа в Чуйской области силовики застрелили двух подозреваемых, которые собирались совершить теракт на День независимости. Кроме этого, были задержаны их сообщники.

В ГНКБ считают, что группировка планировала совершить серию терактов в Бишкеке и Чуйской области с помощью самодельных взрывных устройств.

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