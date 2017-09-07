Ошский городской суд признал невменяемым 83-летнего мужчину, который обвинялся в убийстве своей жены будучи в нетрезвом состоянии. Активисты 13 сел Ошской области после этого убийства уничтожили всю алкогольную продукцию и запретили ее продавать.

Психиатрическое обследование показало, что обвиняемый страдает слабоумием и не отдает себе отчет в своих действиях. Уголовное дело закрыли, а мужчину направили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

В середине августа милиция задержала 83-летнего жителя села Жапалак, который подозревался в том, что будучи в нетрезвом состоянии во время словесной перепалки убил свою жену. После этого случая активисты 13 сел Ошской области уничтожили весь алкоголь и запретили его продавать.

Это не единственный случай, когда жители кыргызских сел отказываются от употребления алкоголя.

Активисты Джалал-Абадского села Кызыл-Туу во избежание пьянства и отравления «паленой» водкой потребовали у местных предпринимателей прекратить продажу алкоголя.

В Кыргызстане нет официальных запретов на распитие алкоголя, кроме запрета на продажу алкосодержащих напитков несовершеннолетним. Также не достигшим 18-летия запрещено продавать энергетические напитки.

Кроме того, по Административному кодексу, за распитие алкогольных напитков в общественных местах могут оштрафовать на сумму до 1 000 сомов.

По теме: