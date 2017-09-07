Глава российской компании «РусГидро» Николай Шульгинов заявил, что компания занимается поиском консультанта по международному арбитражу, чтобы подать в суд на Кыргызстан. Власти Кыргызстана должны вернуть российской компании 37 млн долларов, потраченных на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

Шульгинов заявил журналистам 6 сентября на Восточном экономическом форуме-2017, что «РусГидро» собирается подать в суд на Кыргызстан из-за ситуации с постройкой Верхне-Нарынского каскада ГЭС.

«Планируем поиск международного консультанта по международному арбитражу», — сказал Шульгинов.

Строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС началось в 2012 году после соглашения между Кыргызстаном и Россией, которое было расторгнуто кыргызскими властями в одностороннем порядке в 2016 году.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на своей итоговой пресс-конференции 24 декабря 2015 года заявил, что российская сторона из-за кризиса не сможет завершить проекты по строительству гидроэлектростанций «Камбарата-1» и Верхне-Нарынский каскад.

Согласно договору, после расторжения соглашения о строительстве, Кыргызстан обязан выплатить «РусГидро» затраченные на строительство 37 млн долларов США.

Однако Атамбаев заявил 10 июля 2017 года, что нашел инвесторов для завершения строительства ГЭС и погашения долга перед российской компанией. Чешская компания Liglass Trading пообещала выплатить «РусГидро» 37 млн долларов до 15 сентября.

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