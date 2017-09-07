Об этом сообщили в патрульной милиции Ошской области. Ранее водитель грузовика протаранил машину, в которой находились туристы из Германии и скрылся с места аварии. Двое туристов были доставлены в больницу.

Авария произошла ночью 3 сентября. Задержанный рассказал, что уехал с места аварии и не оказал помощь пострадавшим, потому что испугался.

Всего в аварии пострадало три человека, двое из которых — граждане Германии.

Их доставили в Алайскую районную больницу. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное.

«Машина с туристами из Германии стояла на обочине. В это время мимо проезжал грузовик, который задел легковую машину кузовом, и скрылся с места ДТП. Пассажиры получили легкие травмы», — сказала пресс-секретарь милиции в интервью журналисту Kloop.kg

Милиция ведет расследование.

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